Τοπικά

Η Κρήτη σε εκδήλωση για τα λιμάνια στο Ευρωκοινοβούλιο

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
«Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Λιμάνια και η Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας όλης της Ευρώπης», ανέφερε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα και Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης των Παράκτιων και Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR), Γιώργος Αλεξάκης.

Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Τα Λιμάνια στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και της Περιφερειακής Ανάπτυξης», που διοργάνωσε η διακομματική ομάδα των Ευρωβουλευτών SEArica. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου των ευρωπαϊκών λιμένων ως μοχλών οικονομικής ανάπτυξης, πράσινης μετάβασης και ασφάλειας, καθώς και η συζήτηση για τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της SEArica, Nina Carberry, οι Ευρωβουλευτές Anna-Maja Henriksson, Christophe Clergeau και Merja Kyllonen, η Γενική Γραμματέας του ESPO, Isabelle Ryckbost, η Διευθύντρια της DG MOVE, Φωτεινή Ιωαννίδου, καθώς και εκπρόσωποι λιμένων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ρόλος των λιμανιών στην περιφερειακή ανάπτυξη

Ο Γιώργος Αλεξάκης, εκπροσωπώντας τις 150 Περιφέρειες της CPMR, υπογράμμισε ότι για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τα λιμάνια αποτελούν κρίσιμες υποδομές που διασφαλίζουν τη σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Για νησιά όπως η Κρήτη, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια αποτελούν τη βασική σύνδεση με την ευρωπαϊκή ήπειρο», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι υποδομές αυτές αντιμετωπίζουν ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς και υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, τόνισε πως «τα λιμάνια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως υποδομές μεταφορών, αλλά ως στρατηγικά εδαφικά περιουσιακά στοιχεία».

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος χαρακτήρισε την επερχόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική ως μια «κρίσιμη ευκαιρία», θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις:

Τη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης των νησιωτικών και θαλάσσιων Περιφερειών στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

Την καλύτερη ευθυγράμμιση με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τη στενότερη διασύνδεση με τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση, την απανθρακοποίηση και τη διαρκή συντήρηση των λιμενικών υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των θαλάσσιων Περιφερειών.

