Ε.Ε.: Αποφάσεις για ενίσχυση προστασίας της ναυσιπλοΐας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δύο αποφάσεις που ενισχύουν την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή, υιοθέτησε την Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, υιοθέτησε δύο αποφάσεις που τροποποιούν τις εντολές των ναυτικών επιχειρήσεων της ΕΕ EUNAVFOR ASPIDES και EUNAVFOR ATALANTA.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες που μετέδωσε το ertnews, οι αποφάσεις αφορούν τα εξής για τις δύο επιχειρήσεις:

•ASPIDES: Από αμυντική δράση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή ναυτιλία, θα έχει πλέον τη δυνατότητα, στο μέτρο των μέσων και των δυνατοτήτων της:

να συλλέγει και να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες υποδομές υποθαλάσσιων δικτύων (CSI),
να ενισχύει τους δεσμούς με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του CRIMARIO, του προγράμματος της ΕΕ για κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. ( Δηλαδή, η ανακοίνωση προσθέτει ότι θα συλλέγει πληροφορίες για ύποπτες δραστηριότητες σε κρίσιμες υποδομές υποθαλάσσιων δικτύων (CSI), κάτι που συνδέεται με την προστασία των δρόμων μεταφοράς πετρελαίου και εμπορευμάτων που περνούν από εκεί.)

•ATALANTA: Η μέχρι τώρα εντολή ήταν ναυτικές επιχείρησης της ΕΕ στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα. Η ενημερωμένη εντολή: προσθέτει νέο καθήκον για συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες υποδομές υποθαλάσσιων δικτύων (CSI), στο μέτρο των διαθέσιμων μέσων και δυνατοτήτων. ( δηλαδή, κάτι που επίσης βοηθά στη διασφάλιση των θαλάσσιων οδών που συνδέουν τη Μέση Ανατολή με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ.)
Οι ενημερώσεις αυτές έρχονται καθώς η ΕΕ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή, όπου η ναυτική της παρουσία έχει ήδη βοηθήσει στην προστασία βασικών θαλάσσιων οδών, υποδομών και των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Οι αποφάσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω τη ναυτική εμπλοκή της ΕΕ και υπογραμμίζουν την ανάγκη διαρκούς συνεισφοράς μέσων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

