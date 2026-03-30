Ε.Ε.: Αποφάσεις για ενίσχυση προστασίας της ναυσιπλοΐας

Δύο αποφάσεις που ενισχύουν την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή, υιοθέτησε την Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, υιοθέτησε δύο αποφάσεις που τροποποιούν τις εντολές των ναυτικών επιχειρήσεων της ΕΕ EUNAVFOR ASPIDES και EUNAVFOR ATALANTA.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες που μετέδωσε το ertnews, οι αποφάσεις αφορούν τα εξής για τις δύο επιχειρήσεις:

•ASPIDES: Από αμυντική δράση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή ναυτιλία, θα έχει πλέον τη δυνατότητα, στο μέτρο των μέσων και των δυνατοτήτων της:

να συλλέγει και να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες υποδομές υποθαλάσσιων δικτύων (CSI),

να ενισχύει τους δεσμούς με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του CRIMARIO, του προγράμματος της ΕΕ για κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. ( Δηλαδή, η ανακοίνωση προσθέτει ότι θα συλλέγει πληροφορίες για ύποπτες δραστηριότητες σε κρίσιμες υποδομές υποθαλάσσιων δικτύων (CSI), κάτι που συνδέεται με την προστασία των δρόμων μεταφοράς πετρελαίου και εμπορευμάτων που περνούν από εκεί.)

•ATALANTA: Η μέχρι τώρα εντολή ήταν ναυτικές επιχείρησης της ΕΕ στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα. Η ενημερωμένη εντολή: προσθέτει νέο καθήκον για συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες υποδομές υποθαλάσσιων δικτύων (CSI), στο μέτρο των διαθέσιμων μέσων και δυνατοτήτων. ( δηλαδή, κάτι που επίσης βοηθά στη διασφάλιση των θαλάσσιων οδών που συνδέουν τη Μέση Ανατολή με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ.)

Οι ενημερώσεις αυτές έρχονται καθώς η ΕΕ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή, όπου η ναυτική της παρουσία έχει ήδη βοηθήσει στην προστασία βασικών θαλάσσιων οδών, υποδομών και των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Οι αποφάσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω τη ναυτική εμπλοκή της ΕΕ και υπογραμμίζουν την ανάγκη διαρκούς συνεισφοράς μέσων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.