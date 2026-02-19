Δυτική Τάφρος: Σε εκκρεμότητα τα έργα ανάπλασης – Παρέμβαση κατοίκων στον Δήμο Χανίων

Την ανάγκη παρέμβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης-

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή τονίζει:

«Με αφορμή τις εξαγγελίες για ανάπλαση της Ανατολικής τάφρου, επανερχόμαστε

άλλη μια φορά και καλούμε τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου να

επισκεφθούν την Δυτική Τάφρο και ειδικά το ανάχωμα της για να διαπιστώσουν την

ανάγκη άμεσης παρέμβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης-

διαμόρφωσης που έχουν εγκαταλειφθεί στην μέση εδώ και χρόνια.

Πλακοστρώσεις,φωτισμός, πράσινο, αστικός εξοπλισμός κλπ δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Το ανάχωμα της Δυτικής Τάφρου είναι το μοναδικό που λειτουργεί δεκάδες

χρόνια ως πεζόδρομος για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, αλλά ειδικά από

τους λιγοστούς πλέον μόνιμους κατοίκους για την πρόσβαση τους στο 2ο Δημοτικό

σχολείο, στο πάρκο Πολυχρονίδη στα καταστήματα της Σκαλίδη, στο ΚΤΕΛ κλπ. Να

ελπίζουμε η άλλη μια χρονιά θα πάει χαμένη;».