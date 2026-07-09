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Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2026
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Δυσβάσταχτο το κόστος παραγωγής για αγρότες και κτηνοτρόφους

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
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■ Διαρκείς αυξήσεις τα τελευταία χρόνια δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Όλο και βαρύτερο γίνεται το φορτίο που καλούνται να σηκώσουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, με το κόστος παραγωγής να βαίνει διαρκώς αυξανόμενο, γεγονός που αποτυπώνεται στα ετήσια στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής, με έτος βάσης το 2020.

Σύμφωνα τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης για το 2025 διαμορφώθηκε στις 139,9 μονάδες, έναντι 133,9 μονάδων το 2024 και 100 μονάδων το 2020. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά οι αμοιβές των βασικών συντελεστών παραγωγής στη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι αυξημένες κατά 39,9% σε σχέση με το 2020. Η ετήσια αύξηση του 2025 ήταν 4,5%, χαμηλότερη μεν από το 5,7% που είχε καταγραφεί το 2024, αλλά παραμένει σημαντική, καθώς προστίθεται σε μια ήδη επιβαρυμένη βάση κόστους.

ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ
Το πιο βαρύ φορτίο της φετινής εικόνας είναι η εργασία. Ο δείκτης αμοιβής εργασίας, που αφορά τα αγροτικά ημερομίσθια, αυξήθηκε κατά 7,6% το 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών που παρακολουθεί η έρευνα. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η πενταετής εικόνα: από τις 100 μονάδες το 2020, ο δείκτης εργασίας έφτασε το 2025 στις 159,6 μονάδες. Δηλαδή, το κόστος των αγροτικών ημερομισθίων εμφανίζεται αυξημένο κατά 59,6% μέσα σε πέντε χρόνια.
Η εξέλιξη αυτή έχει άμεση σημασία για περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα, όπως η Κρήτη, όπου πολλές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εργασίες παραμένουν ιδιαίτερα εξαρτημένες από εποχικά εργατικά χέρια.
Αν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι πανελλαδικά και δεν δίνουν ξεχωριστή εικόνα για την Κρήτη ή τα Χανιά, αποτυπώνουν μια τάση που αγγίζει τον πυρήνα της αγροτικής παραγωγής: όσο ακριβότερη γίνεται η εργασία, τόσο περισσότερο πιέζεται το τελικό κόστος για τον παραγωγό.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΗΣ
Αύξηση καταγράφεται και στα ενοίκια γης. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε το 2025 στις 119,1 μονάδες, από 116 μονάδες το 2024, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 2,6%. Σε σχέση με το 2020, τα ενοίκια αγροκτημάτων εμφανίζονται αυξημένα κατά 19,1%. Η αύξηση είναι μικρότερη από εκείνη της εργασίας, ωστόσο προσθέτει ακόμη ένα βάρος σε παραγωγούς που δεν καλλιεργούν αποκλειστικά ιδιόκτητες εκτάσεις.
Στο κόστος κεφαλαίου, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,5% το 2025 και διαμορφώθηκε στις 132,7 μονάδες. Η εικόνα όμως δεν είναι ενιαία. Οι τόκοι δανείων μειώθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 2024, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί από τις 127,5 στις 125,5 μονάδες. Αντίθετα, τα ενοίκια μηχανημάτων αυξήθηκαν κατά 3,5%, φτάνοντας στις 137,6 μονάδες. Αυτό δείχνει ότι, ακόμη και όταν υπάρχει μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού, η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού εξακολουθεί να ακριβαίνει.
Η μακρύτερη χρονοσειρά της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι η μεγάλη καμπή ήρθε μετά το 2021. Ο Γενικός Δείκτης από τις 104,1 μονάδες το 2021 ανέβηκε στις 119,1 μονάδες το 2022, με ετήσια αύξηση 14,4%. Ακολούθησαν νέες αυξήσεις 6,3% το 2023, 5,7% το 2024 και 4,5% το 2025. Με άλλα λόγια, η ένταση των αυξήσεων μειώνεται, αλλά το κόστος δεν επιστρέφει στα προηγούμενα επίπεδα. Αντίθετα, παγιώνεται σε πολύ υψηλότερη κλίμακα.
Ιδιαίτερα ενδεικτική είναι η πορεία των αγροτικών ημερομισθίων. Το 2022 η εργασία είχε αυξηθεί κατά 17,1%, το 2023 κατά 9,4%, το 2024 κατά 10,1% και το 2025 κατά 7,6%. Η συνεχής αυτή άνοδος δείχνει ότι η εργασία δεν αποτελεί μια συγκυριακή επιβάρυνση, αλλά έναν σταθερά ακριβότερο συντελεστή παραγωγής.
Για τους παραγωγούς, η σημασία των δεικτών αυτών είναι πρακτική. Η ΕΛΣΤΑΤ μετρά τις μεταβολές στις τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί για αγροτικά ημερομίσθια, ενοίκια αγροκτημάτων, ενοίκια μηχανημάτων και τόκους αγροτικών δανείων. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή, αλλά για δείκτη που αποτυπώνει το κόστος των βασικών παραγόντων που χρειάζεται μια γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση για να λειτουργήσει.

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