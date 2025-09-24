menu
Αθλητικά

Δύσκολο «διπλό» του ΟΦΗ στην Καλλιθέα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο ΟΦΗ διπλασίασε τις νίκες του στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε 1-0 της Athens Kallithea στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική. Ο Σαλσέδο σκόραρε στο 45ο λεπτό, μετά από μπαλιά του Καραχάλιου, μετουσιώνοντας σε γκολ την υπεροχή των περσινών φιναλίστ στο πρώτο ημίχρονο. Στο β΄ μέρος ο Κώστας Μπράτσος επιστράτευσε κάποιους βασικούς ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει εκτός 11άδας και οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και απείλησαν με ισοφάριση, με κορυφαία στιγμή μία κεφαλιά του Ματίγεβιτς, που απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή. Η ομάδα της Καλλιθέας παραμένει χωρίς βαθμό στη League Phase, έχοντας δώσει πάντως τα δύο κατά τεκμήριο δυσκολότερα παιχνίδια της (το προηγούμενο ήταν με τον Παναθηναϊκό).

Να σημειωθεί ότι στον ΟΦΗ υπάρχει ανησυχία για τον Ταξιάρχη Φούντα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Οι συνθέσεις:
ATHENS KALLITHEA: Κρέσπι, Σωτηράκος, Προδρομίτης, Ματίγεβιτς, Παυλάκης (46΄ Φροσύνης), Μαυριάς (63΄ Καντίγιο), Κριμιτζάς (74΄ Σαταριάνο), Πανάγου, Βασιλόγιαννης (74΄ Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄ Σαρδέλης), Γκολφίνος
ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης (87΄ Γκονζάλες), Μαρινάκης (87΄ Λιούις), Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα (67΄ Βούκοτιτς), Φούντας (33΄ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄ Ράκονιατς)

