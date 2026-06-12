Δυσάρεστες… εκπλήξεις από λογαριασμούς

Την έκπληξή του όταν άνοιξε το φάκελο με λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και είδε ότι είχε χρεωθεί και το ποσό της προηγούμενης περιόδου, ενώ είχε εξοφληθεί στην ώρα του εξέφρασε αναγνώστης της εφημερίδας.

Όπως μας ανέφερε και μας επιβεβαίωσε με σχετικές αποδείξεις, ο λογαριασμός ο οποίος αφορά κοινωνικό τιμολόγιο -είχε εξοφληθεί στις 12 Μαΐου μία μέρα πριν την λήξη του, ωστόσο στον νέο λογαριασμό που έλαβε το ποσό δεν είχε αφαιρεθεί, καθώς είχε εκδοθεί στις 29 Απριλίου!

«Ευτυχώς κρατάω αποδείξεις, αλλιώς μπορείτε να φανταστείτε…» μας ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ εξέφρασε την απορία του για το πώς γίνεται ο λογαριασμός να εκδίδεται σχεδόν δύο βδομάδες νωρίτερα από την λήξη του!