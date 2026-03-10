menu
Τρίτη, 10 Μαρτίου, 2026
ΔΥΠΑ: Στις 12:00 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το πρόγραμμα, με τίτλο «Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης», δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, με έμφαση σε ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες δεξιότητες και οικονομικό εγγραμματισμό.

Η δράση υλοποιείται μέσω του συστήματος Training Voucher και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ μεικτά.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος.

