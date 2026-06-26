ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 ξεκινά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το έτος κατάρτισης 2026-2027, σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNet, έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa.

Η διαδρομή πλοήγησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας έως τρεις ειδικότητες κατάρτισης, κατά σειρά προτίμησης, από το σύνολο των 46 προσφερόμενων ειδικοτήτων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, σε έως δύο Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη και ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

Μέσω της συνδυασμένης παροχής θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιημένα προσόντα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η φοίτηση έχει συνολική διάρκεια πέντε εξαμήνων και περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, καθώς και ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 5, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την πρόσκληση και τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr/