Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2026
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026-2027

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ, για ΑμεΑ, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση εισιτηρίου κοινωνικού τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται.

Σημειώνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

