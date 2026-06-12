«Δύο Ζωές, Δύο Πολιτισμοί, Δύο Χώρες» στα Χανιά – Εγκαινιάστηκε η έκθεση

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή, ανθρώπινη και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κ.Α.Μ.) στα Χανιά τα εγκαίνια της έκθεσης «Δύο Ζωές, Δύο Πολιτισμοί, Δύο Χώρες – Οι Έλληνες στην τσεχική επικράτεια από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα».

Η έκθεση διοργανώνεται από τη Czech Association Greece υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Hellenika και το Μουσείο Μοραβίας στο Μπρνο, ενώ στα Χανιά υλοποιείται με την αρωγή του Δήμου Χανίων και τη φιλοξενία του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος της Czech Association Greece, Λένκα Κανέλλια, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ανάδειξης των ανθρώπινων ιστοριών που κρύβονται πίσω από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε ο χαιρετισμός της Επίτιμης Προξένου της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Κρήτη, κας Μαρίας Νισταζάκη. Με τρόπο ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό, η κα Νισταζάκη παρουσίασε σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την άφιξη και την εγκατάσταση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην τότε Τσεχοσλοβακία, συνδέοντάς τα παράλληλα με την ιστορία της δικής της οικογένειας. Οι προσωπικές της αναφορές άγγιξαν βαθιά το κοινό και υπενθύμισαν ότι πίσω από τα ιστορικά γεγονότα βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και βιώματα που εξακολουθούν να συγκινούν ακόμη και σήμερα. Για αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, η βραδιά ήταν τόσο φορτισμένη συναισθηματικά ώστε δεν έλειψαν και οι στιγμές συγκίνησης.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, κ. Ιωάννης Γιαννακάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης, του πολιτισμού και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρέμβαση της Ειρήνης Κορωνάκη, εκπροσώπου της τρίτης γενιάς των Ελλήνων που βρέθηκαν στην Τσεχοσλοβακία μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Μέσα από προσωπικές αναμνήσεις μίλησε για την παιδική της ηλικία στην Τσεχία, τις εβδομαδιαίες επισκέψεις στο ελληνικό σχολείο, τα μαθήματα ελληνικών, τους παραδοσιακούς χορούς, τα τραγούδια και την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας μακριά από την πατρίδα. Με ιδιαίτερη ευαισθησία περιέγραψε την εμπειρία πολλών παιδιών της διασποράς, που συχνά αισθάνονται «Έλληνες στην Τσεχία και Τσέχοι στην Ελλάδα», κουβαλώντας μέσα τους δύο πατρίδες, δύο πολιτισμούς και δύο γλώσσες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε επίσης το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Δύο Ζωές, Δύο Πολιτισμοί, Δύο Χώρες», βασισμένο σε προσωπικές μαρτυρίες και αρχειακό υλικό. Οι ίδιες αυτές μαρτυρίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και της ίδιας της έκθεσης, δίνοντας φωνή στους ανθρώπους που έζησαν αυτή τη μοναδική ιστορική διαδρομή.

Η έκθεση παρουσιάζει μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, αρχειακά τεκμήρια και προσωπικές αφηγήσεις την πορεία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην τότε Τσεχοσλοβακία, τη ζωή τους στη νέα πατρίδα, τη διατήρηση της ταυτότητάς τους και τα διλήμματα που συνόδευσαν πολλούς από αυτούς κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Η έκθεση φιλοξενείται στο ισόγειο του Μεγάλου Αρσεναλιού (Κ.Α.Μ.) στα Χανιά έως και τις 19 Ιουνίου. Είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.