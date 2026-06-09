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«Δύο Ζωές, Δύο Πολιτισμοί, Δύο Χώρες – Οι Έλληνες στην τσεχική επικράτεια από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η Czech Association και ο Δήμος Χανίων σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Δύο Ζωές, Δύο Πολιτισμοί, Δύο Χώρες- Οι Έλληνες στην τσεχική επικράτεια από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα», που τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Hellenika στο Μπρνο και το Μουσείο Μοραβίας στο Μπρνο. Τα εκθεσιακά πάνελ παρουσιάζονται στα ελληνικά και στα τσεχικά.
Σε μια Ελλάδα, που δεν έχει προλάβει ακόμη να μετρήσει τις πληγές της από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεσπά εμφύλιος με κύριο διακύβευμα το πολιτικό μέλλον της χώρας. Οι αντάρτες και όσοι συντάσσονται μαζί τους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Βασικό τους μέλημα ήταν να σωθούν πρωτίστως τα παιδιά. Η τότε Τσεχοσλοβακία αντιδρά άμεσα και οργανωμένα και υποδέχεται έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων, φροντίζοντας όχι μόνο για την άμεση ανακούφισή τους από το δύσκολο ταξίδι τους ή και τα πεδία των μαχών, αλλά και για την αρμονική αφομοίωσή τους στην τσεχοσλοβακική πραγματικότητα.

Από τα πρώτα οικοτροφεία και αναρρωτήρια μέχρι την εκμάθηση των δύο γλωσσών και τον σχηματισμό των πρώτων ελληνικών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει πώς ενισχύεται, εμπλουτίζεται και διευρύνεται –ώστε τελικά να μετασχηματιστεί σε κάτι νέο– η εθνοτική ταυτότητα.

Η παρούσα έκθεση φιλοδοξεί να φωτίσει με σπάνιο φωτογραφικό υλικό, κρατικά ντοκουμέντα αλλά και γλαφυρές μαρτυρίες την πορεία αυτών των ανθρώπων στη χώρα υποδοχής, τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού απέναντί τους, αλλά και το πώς οι ίδιοι βίωσαν την αλλαγή – μια αλλαγή που για αρκετούς από αυτούς σήμαινε την απόκτηση μιας δεύτερης πατρίδας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 19.00, στo Μεγάλο Αρσενάλι (ισόγειο, εκθεσιακός χώρος 2). Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα προβληθεί επίσης ένα σύντομο ντοκιμαντέρ με τον ίδιο τίτλο, βασισμένο σε προσωπικές μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, το οποίο έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ μουσειακών ταινιών Musaionfilm.

Η έκθεση θα φιλοξενείται στον ίδιο χώρο από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ωράριο έκθεσης: Σάββατο και Κυριακή 10:00 – 14:00 και 17:00 – 20:00. Καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη»

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