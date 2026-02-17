Δύο βραβεία για τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

Τη διάκριση γνωστοποίησε ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου στα Best City Awards 2026, «αποσπώντας δύο κορυφαία βραβεία για καινοτόμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της περιοχής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος απέσπασε:

•Βραβείο GOLD, στην κατηγορία Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις – Ολιστική Προσέγγιση, για το έργο: «Ανάπλαση Κουστογέρακου – Αν μιλούσαν τα χωριά».

Η ανάπλαση του οικισμού Κουστογέρακου αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα ολιστικής παρέμβασης σε αγροτική και ορεινή περιοχή, με βαριά ιστορία. Το έργο έγινε με σεβασμό στη μνήμη του χωριού, στην τοπική αρχιτεκτονική και στο φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει. Πραγματοποιήθηκε η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού με τη δημιουργία υποδομών ήπιας κινητικότητας, όπως τα έργα ποδηλατοδρόμων, ενισχύοντας τη βιώσιμη μετακίνηση, τον εναλλακτικό τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

•Βραβείο SILVER στην κατηγορία Έργα Ποδηλατοδρόμων, για το έργο: «Όταν ο ήλιος της Κρήτης συνεχίζει να φωτίζει…».

Το καινοτόμο έργο Starpath στην Παλαιόχωρα αποτελεί μια πρωτοποριακή παρέμβαση βιώσιμου φωτισμού, καθώς πρόκειται για διαδρομή πεζών που αξιοποιεί φυσικά φωσφορίζοντα υλικά, τα οποία απορροφούν την ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκπέμπουν φως τη νύχτα, χωρίς καμία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή στρατηγική του Δήμου Καντάνου-Σελίνου για βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία της ταυτότητας των οικισμών και υλοποίηση έργων με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσημο.

Η διπλή αυτή βράβευση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής, των υπηρεσιών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.