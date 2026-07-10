Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φονικής επίθεσης στη Marfin με τους τρεις νεκρούς

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 σε τραπεζικό κατάστημα Marfin επί της οδού Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης σχετικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τις εξελίξεις της υπόθεσης.