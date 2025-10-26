menu
24 C
Chania
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Δύο συλλήψεις για την μεγάλη ληστεία στο Λούβρο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η γαλλική αστυνομία για την μεγάλη ληστεία στο Λούβρο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BBC.

Ειδικότερα, όπως αναμεταδίδει το cnn.gr, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Figaro, ο πρώτος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα από την αστυνομία στο Σεν-Σεν-Ντενί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών (BRB), υπεύθυνη για τις έρευνες, η οποία είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 100 ερευνητές την περασμένη εβδομάδα.

Συνεχίζονται οι έρευνες
Οι έρευνες συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η ληστεία στο Λούβρο ήταν ένα ζήτημα “εθνικής ντροπής” για τη Γαλλία.

Η επεξεργασία των ευρημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα οι κάμερες ασφαλείας έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή διαφυγής των ληστών μέσα από το Παρίσι και τα γύρω προάστια. Οι αρχές αξιοποιούν εικόνες από δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες -από αυτοκινητοδρόμους, τράπεζες και επιχειρήσεις- ώστε να εντοπίσουν τους υπόλοιπους συνεργούς.

Το δημοσίευμα της Le Figaro αναφέρει ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και νέες συλλήψεις, καθώς η αστυνομία δίνει μάχη με τον χρόνο για να φτάσει στα ίχνη του υπόλοιπου κυκλώματος και να ανακτήσει τους πολύτιμους θησαυρούς του γαλλικού στέμματος.

Το χρονικό
Η ληστεία στο διασημότερο μουσείο του κόσμου έγινε, στις 9:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής, σε μια στιγμή που το Λούβρο ήταν ήδη γεμάτο κόσμο.

Τέσσερα άτομα, με εκπληκτική άνεση όπως αποδεικνύεται, μπήκαν ανενόχλητα στο Μουσείο και άρπαξαν τα κοσμήματα μιας από τις διασημότερες συλλογές κοσμημάτων στον κόσμο: εκείνα του Ναπολέοντα.

Μέσα σε επτά λεπτά, οι ληστές άρπαξαν εννέα από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς του μουσείου, συμπεριλαμβανομένου ενός στέμματος αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών.

Άφαντα παραμένουν τα κλοπιμαία
Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες της εφημερίδας, τα οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχαν βρεθεί μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Από τις πρώτες ώρες μετά από αυτή τη θεαματική κλοπή, η οποία αποκάλυψε την αποτυχία της ασφάλειας στο μουσείο, ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum