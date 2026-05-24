Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη δύο ατόμων για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 46χρονο αλλοδαπό, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 34χρονο ημεδαπό. Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο άνδρες οδηγούσαν ιδιωτικά χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα υπό την επίδραση αλκοόλ.