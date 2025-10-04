Δύο συλλήψεις για μετανάστες στη Γαύδο

Στη σύλληψη δύο ατόμων, φερόμενων ως διακινητών των μεταναστών που διασώθηκαν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 30 αλλοδαπών νότια της Γαύδου την 01.10.25, συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν), ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους. Ο 18χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 “Διευκόλυνση” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 και του άρθρου 306 του Π.Κ. “Έκθεση”»