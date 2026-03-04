Δύο σκάφη με μετανάστες νότια της Κρήτης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.

Ένα 24ωρο μετά το… καραβάνι με τους 40 μετανάστες στα Πλατιά Περάματα δύο νέα σκάφη εντοπίστηκαν να πλέουν νότια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το ένα μεταφέρει 43 μετανάστες ενώ στο δεύτερο φαίνεται να επιβαίνουν πάνω από 40 άτομα, στην πλειονότητά τους άνδρες.

Το ένα σκάφος έχει ήδη εντοπιστεί και οδηγηθεί με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες ενώ το δεύτερο αναμένεται να μεταφερθεί στο ίδιο λιμάνι νωρίς το μεσημέρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολό τους οι μετανάστες θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο όπου και αναμένεται να φιλοξενηθούν προσωρινά.

Όπως αναφέρουν λιμενικές πηγές, τώρα που έφτιαξε ο καιρός δεν αποκλείεται να δούμε και άλλα σκάφη με μετανάστες να καταφτάνουν νότια της Κρήτης.