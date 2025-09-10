Δυο νέες εργαζόμενες από σήμερα στο Τμήμα Leader του Ο.Α.Κ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης, την Τετάρτη 10/09/2025, υπέγραψε μαζί με δύο νέες εργαζόμενες τις σχετικές συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες θα ενισχυθεί το Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων – Leader του Ο.Α.Κ., στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

• τη Βαρβάρα Παϊζάκη, ειδικότητας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. / Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

• την Ελένη – Θεοδοσία Νικολιδάκη, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Η διαδικασία έλαβε χώρα παρουσία επίσης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων ) του Ο.Α.Κ., κ. Λευτέρη Κοπάση, καθώς και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας, κας Σοφίας Μιχάκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, καλωσόρισε τις νέες συνεργάτιδες, δηλώνοντας : «Η ενίσχυση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με νέα στελέχη αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική υλοποίηση έργων που στηρίζουν την ανάπτυξη της Κρήτης. Τις καλωσορίζουμε στον Οργανισμό και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα».