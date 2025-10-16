Δύο καραβιές με μετανάστες στην Ιεράπετρα – Συνελήφθη 19χρονος

Δύο λέμβοι, με 27 και 33 μετανάστες, εντοπίστηκαν χθες μεσημέρι κι απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, ενώ για την πρώτη καραβιά ένας 19χρονος από το Σουδάν συνελήφθη για διακίνηση των υπολοίπων από τις αρχές.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό:

›Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη μιας πνευστής λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 17 ν.μ. νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε τους είκοσι επτά (27) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (22 άνδρες και 05 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ πρόκειται να προωθηθούν στο ΚΥΤ Μαλακάσας. Κατά δήλωσή τους, οι αλλοδαποί εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 12.10.25 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά 10.000 δηναρίων Λιβύης, 2.000 δολαρίων Η.Π.Α. και 150.000 γκίνε Αιγύπτου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων».

Επίσης, «τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη μιας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες 50 μέτρα από την ακτή, στην περιοχή “ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ’’ Ιεράπετρας. Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τριάντα τρεις (33) αλλοδαπούς (30 άνδρες και 3 γυναίκες) επί της παραλίας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στους Μύθους Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας».