menu
18.3 C
Chania
Κυριακή, 26 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Δύο Γάλλοι κατέρριψαν το ρεκόρ ανάβασης στο Mont Blanc

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι Γάλλοι, Ματέο Ζακμούντ και Σαμουέλ Εγκί κατέρριψαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  το ρεκόρ για την ανάβαση μετ’ επιστροφής μεταξύ του Σαμονί και της κορυφής του Mont Blanc (4.806 μ.) με σκι, ολοκληρώνοντας την ανάβαση σε τέσσερις ώρες, 41 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα.

Οι δύος σκιέρ βελτίωσαν κατά δύο λεπτά το ρεκόρ που είχε σημειώσει τον Ιούνιο του 2025 ο Ιταλός, Γουίλιαμ Μπφέλι (τέσσερις ώρες, 43 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα).

«Ο Σαμ έφθασε στο Mont Blanc σε τρεις ώρες και 41 λεπτά κι’ εγώ τον ακολούθησα μετά από ένα λεπτό. Μετά από μια μεγάλη κατάβαση, μείωσα την διαφορά μας, για να τερματίσουμε μαζί στο Σαμονί», έγραψε ο Ζακμούντ στον λογαριασμό του στο Instagram και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα την σεζόν με αυτόν τον τρόπο».

Ο 35χρονος Ζακμούντ είχε ήδη σημειώσει ρεκόρ χρόνου για την διαδρομή μεταξύ Σαμονί και Τσέρματ στην Ελβετία, μια απόσταση λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα, στις αρχές Απριλίου με τον Μποφέλι, καλύπτοντας την απόσταση σε 13 ώρες, 27 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum