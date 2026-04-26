Δύο Γάλλοι κατέρριψαν το ρεκόρ ανάβασης στο Mont Blanc

Οι Γάλλοι, Ματέο Ζακμούντ και Σαμουέλ Εγκί κατέρριψαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το ρεκόρ για την ανάβαση μετ’ επιστροφής μεταξύ του Σαμονί και της κορυφής του Mont Blanc (4.806 μ.) με σκι, ολοκληρώνοντας την ανάβαση σε τέσσερις ώρες, 41 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα.

Οι δύος σκιέρ βελτίωσαν κατά δύο λεπτά το ρεκόρ που είχε σημειώσει τον Ιούνιο του 2025 ο Ιταλός, Γουίλιαμ Μπφέλι (τέσσερις ώρες, 43 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα).

«Ο Σαμ έφθασε στο Mont Blanc σε τρεις ώρες και 41 λεπτά κι’ εγώ τον ακολούθησα μετά από ένα λεπτό. Μετά από μια μεγάλη κατάβαση, μείωσα την διαφορά μας, για να τερματίσουμε μαζί στο Σαμονί», έγραψε ο Ζακμούντ στον λογαριασμό του στο Instagram και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα την σεζόν με αυτόν τον τρόπο».

Ο 35χρονος Ζακμούντ είχε ήδη σημειώσει ρεκόρ χρόνου για την διαδρομή μεταξύ Σαμονί και Τσέρματ στην Ελβετία, μια απόσταση λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα, στις αρχές Απριλίου με τον Μποφέλι, καλύπτοντας την απόσταση σε 13 ώρες, 27 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.