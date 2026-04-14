Δύο Χανιώτες στο νέο Δ.Σ. της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης

Δύο Χανιώτες συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, το οποίο συγκροτήθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για τον σεφ της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Γιάννη Κατσιφαράκη, στη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα και τον Αντώνη Παρασκάκη στη θέση του Εφόρου. Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Αναστάσιος Παπαδάκης, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος ορίζεται ο Κωνσταντίνος Δάτσερης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

•Πρόεδρος: Τάσος Παπαδάκης.

•Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κώστας Δατσερης.

•Α’ Αντιπρόεδρος: Λευτέρης Σουλτάτος.

•Β΄Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπουτσιδάκης.

•Γενικός Γραμματέας: Οθων Χριστουλάκης.

•Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κατσιφαράκης.

•Ταμίας: Στέλιος Μεϊμαράκης.

•Εφορος: Αντώνης Παρασκάκης.

•Λειτουργός Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων: Βασίλης Γουλιδάκης.