14.4 C
Chania
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, 2026
Δυο ανήλικοι στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου – Παιδί 7 ετών αντί για χυμό κατανάλωσε… από λάθος αλκοόλ!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δυο περιπτώσεις με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα αντιμετωπίστηκαν το διήμερο στο Νοσοκομείο Ρεθυμνου εκ των οποίων το ένα αφορά ένα 7χρονο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε η ρεθυμνιώτικη ιστοσελίδα Goodnet, ο 7χρονος βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την οικογένεια του παραγγέλνοντας ένα χυμό βύσσινο. Λίγο αργότερα ο χυμός ήρθε ωστόσο από λάθος περιείχε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα ο ανηλικος να το καταναλώσει και να αισθανθεί λίγο αργότερα αδιαθεσία.

Αμεσα και αφού διαπιστώθηκε τι ειχε συμβεί το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθυμνου και ευτυχως είναι καλά στην υγεία του. Για το περιστατικό συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος.

Μια ακόμη περίπτωση μέθης ανηλίκου σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ανηλικος προμηθεύτηκε αλκοόλ το οποίο κατανάλωσε στη διάρκεια βόλτας στην πόλη με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης ενω συνελήφθη ο 51χρονος πατέρας του.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε:

«Συνελήφθη χθες (22.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (22.02.2026) ανήλικος μεταφέρθηκε συνεπεία μέθης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ .

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός κηδεμόνας του ανηλίκου για έκθεση.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης»

