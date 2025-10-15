menu
19.4 C
Chania
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

Δύο 16χρονοι πίσω από εννέα ένοπλες ληστείες!

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Τέλος στη δράση δύο 16χρονων, οι οποίοι διέπρατταν συστηματικά ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων στα νότια προάστια της Αθήνας, με την απειλή πιστολιού, έβαλε ειδική ομάδα που είχε συσταθεί για αυτό το σκοπό από την Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου.

Οι αστυνομικοί, μετά από συντονισμένες έρευνες, συνέλαβαν τους δύο ανήλικους βραδινές και πρωινές ώρες της 12 και 13 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή της Ηλιούπολης. Λίγο πριν από τη σύλληψη τους ο ένας από τους 16χρονους είχε διαπράξει δύο ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στην Ηλιούπολη και την Αργυρούπολη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά εννέα ένοπλες ληστείες σε περίπτερα που είχαν διαπράξει οι 16χρονοι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι ανήλικοι είχαν σχηματίσει ομάδα για την διάπραξη ληστειών από τον περασμένο Σεπτέμβριο και στο διάστημα αυτό είχαν κάνει εννέα ληστείες συνολικά. Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβησαν σε 3 ληστείες το ίδιο βράδυ, ενώ ακόμα λήστεψαν δεύτερη φορά το ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών. Από την έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Σημειώνεται ότι από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανήλικων σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

