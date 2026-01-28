Δυναμική παρουσία του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Ferien Messe Wien 2026

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου έδωσε το παρόν στη Ferien Messe Wien 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο της Βιέννης από τις 15 έως και τις 18 Ιανουαρίου 2026 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές διοργανώσεις της Κεντρικής Ευρώπης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καντάνου – Σελίνου η παρουσία στην έκθεση «είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου αποτέλεσε τον μοναδικό Δήμο της χώρας που συμμετείχε με αυτόνομο περίπτερο, στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), αναδεικνύοντας με σαφή και στοχευμένο τρόπο την ταυτότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού.

Το περίπτερο του Δήμου μας προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών από όλες τις ηλικιακές ομάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρύτερη περιοχή της Παλαιόχωρας αποτελεί διαχρονικά μια αγαπημένη και σταθερή επιλογή για το αυστριακό κοινό. Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον για τις περιπατητικές διαδρομές του Δήμου και τις δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού υπήρξε επίσης παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της Κρήτης ως ολοκληρωμένου και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού.

Το περίπτερο του Δήμου Καντάνου – Σελίνου επισκέφθηκε και η α.ε. κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για τον προορισμό και παρέλαβε εθιμοτυπικά δώρα από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Στέλιο Καλογρίδη. Η παρουσία του Δήμου στο περίπτερο υποστηρίχθηκε σε γερμανόφωνο επίπεδο, με την εθελοντική συμβολή της κας Heike Drakakis, διευκολύνοντας την άμεση επικοινωνία με το κοινό της αυστριακής και ευρύτερα της γερμανόφωνης αγοράς.

Η συμμετοχή του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στη Ferien Messe Wien 2026 εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής, την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και την προσέγγιση αγορών που παρουσιάζουν σταθερό και ποιοτικό ενδιαφέρον για τον προορισμό»