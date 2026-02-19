Δυναμική παρουσία της Κρήτης σε έκθεση στο Βερολίνο

1 από 3

Στη διεθνή έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Berlin ExpoCenter City στο Βερολίνο, συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική της για την προβολή και προώθηση των κρητικών προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής πολιτικής εξωστρέφειας της Περιφέρειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και τη διεύρυνση των εξαγωγικών προοπτικών των επιχειρήσεων του νησιού.

Στο καλαίσθητο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου από ολόκληρη την Κρήτη, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να προβάλουν τα υψηλής ποιότητας φρέσκα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου φρούτων, λαχανικών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η FRUIT LOGISTICA αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τον τομέα των νωπών φρούτων, λαχανικών και των logistics αγροδιατροφής, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.200 εκθέτες και άνω των 70.000 επαγγελματιών επισκεπτών από περισσότερες από 130 χώρες. Καλύπτει όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας — από την παραγωγή και τη συσκευασία έως τις τεχνολογίες, το marketing και τις τάσεις του διεθνούς retail — αποτελώντας κορυφαίο κόμβο σύναψης εμπορικών συμφωνιών και στρατηγικών συνεργασιών. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, η οποία υποδέχθηκε στο περίπτερο της Περιφέρειας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, ο οποίος συνοδευόταν από τον Έλληνα Πρέσβη στο Βερολίνο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Ο Υφυπουργός συνεχάρη την Περιφέρεια για την ουσιαστική πρωτοβουλία ενίσχυσης της εξωστρέφειας και περιηγήθηκε στα περίπτερα των κρητικών εκθετών.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης ανέφερε: «Η παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη FRUIT LOGISTICA έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνή έκθεση στον τομέα των νωπών φρούτων και λαχανικών – εκεί όπου κλείνονται συμφωνίες, χτίζονται συνεργασίες και διαμορφώνονται οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Η συμμετοχή μας στη FRUIT LOGISTICA 2026 επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της Κρήτης στον ευρωπαϊκό και διεθνή αγροδιατροφικό χάρτη και στέλνει σαφές μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας του νησιού διαθέτει σχέδιο, ποιότητα και ξεκάθαρη στρατηγική εξωστρέφειας».

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης υποστήριξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, Μαρία Γιαμπαζολιά και Κατερίνα Ξυδάκη, συμβάλλοντας στον άρτιο συντονισμό και την επιτυχημένη παρουσία της αποστολής.