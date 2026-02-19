menu
13.3 C
Chania
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Δυναμική παρουσία της Κρήτης σε έκθεση στο Βερολίνο

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Στη διεθνή έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Berlin ExpoCenter City στο Βερολίνο, συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική της για την προβολή και προώθηση των κρητικών προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής πολιτικής εξωστρέφειας της Περιφέρειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και τη διεύρυνση των εξαγωγικών προοπτικών των επιχειρήσεων του νησιού.
Στο καλαίσθητο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου από ολόκληρη την Κρήτη, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να προβάλουν τα υψηλής ποιότητας φρέσκα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου φρούτων, λαχανικών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η FRUIT LOGISTICA αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τον τομέα των νωπών φρούτων, λαχανικών και των logistics αγροδιατροφής, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.200 εκθέτες και άνω των 70.000 επαγγελματιών επισκεπτών από περισσότερες από 130 χώρες. Καλύπτει όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας — από την παραγωγή και τη συσκευασία έως τις τεχνολογίες, το marketing και τις τάσεις του διεθνούς retail — αποτελώντας κορυφαίο κόμβο σύναψης εμπορικών συμφωνιών και στρατηγικών συνεργασιών. Η εν λόγω  δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, η οποία υποδέχθηκε στο περίπτερο της Περιφέρειας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, ο οποίος συνοδευόταν από τον Έλληνα Πρέσβη στο Βερολίνο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Ο Υφυπουργός συνεχάρη την Περιφέρεια για την ουσιαστική πρωτοβουλία ενίσχυσης της εξωστρέφειας και περιηγήθηκε στα περίπτερα των κρητικών εκθετών.
Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης ανέφερε: «Η παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη FRUIT LOGISTICA έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνή έκθεση στον τομέα των νωπών φρούτων και λαχανικών – εκεί όπου κλείνονται συμφωνίες, χτίζονται συνεργασίες και διαμορφώνονται οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Η συμμετοχή μας στη FRUIT LOGISTICA 2026 επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της Κρήτης στον ευρωπαϊκό και διεθνή αγροδιατροφικό χάρτη και στέλνει σαφές μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας του νησιού διαθέτει σχέδιο, ποιότητα και ξεκάθαρη στρατηγική εξωστρέφειας».
Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης υποστήριξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, Μαρία Γιαμπαζολιά και Κατερίνα Ξυδάκη, συμβάλλοντας στον άρτιο συντονισμό και την επιτυχημένη παρουσία της αποστολής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum