Dua Lipa, Coldplay και Radiohead υπέρ ενός πλαφόν στις τιμές μεταπώλησης των εισιτηρίων

Διάσημοι αστέρες της μουσικής, μεταξύ αυτών η Dua Lipa και τα συγκροτήματα Coldplay και Radiohead κάλεσαν σήμερα σε μια ανοικτή επιστολή την κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ να εισαγάγει ένα πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων στις συναυλίες, τα οποία προσφέρονται σε μεταπώληση στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

«Εδώ και πολύ καιρό, ορισμένες πλατφόρμες επιτρέπουν σε μεταπωλητές να αγοράζουν μαζικά εισιτήρια κατόπιν να τα πωλούν σε εξωφρενικές τιμές», γράφουν οι καλλιτέχνες, που ενώνουν τις δυνάμεις τους με καταναλωτικές οργανώσεις και ενώσεις του κλάδου του ζωντανού θεάματος.

Αυτή η εμπορική πρακτική «υπονομεύει την εμπιστοσύνη στον τομέα του ζωντανού θεάματος και θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες των καλλιτεχνών και διοργανωτών να καταστήσουν οικονομικά προσιτές τις εκδηλώσεις τους», συνεχίζουν.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου στις τιμές μεταπώλησης θα επιτρέψει «τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης του κοινού».