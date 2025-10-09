Δρόσος στα Χανιώτικα νέα: «Δεν αλλάζει έδρα η Π.Α.Ε. Χανιά»

Κατηγορηματικά διέψευσε μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» το ενδεχόμενο να αλλάξει η έδρα των Χανίων και να μεταφερθεί στην Αθήνα όπως ανέφερε δημοσίευμα του αθηναϊκού Τύπου ο πρόεδρος της ΠΑΕ Χανιά Δημήτρης Δρόσος.

Σε επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη το βράδυ τα «Χανιώτικα νέα» με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Χανιά, αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία βάση στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Προσωπικά δεν ξέρω αν θα είμαι μέχρι και αύριο στα Χανιά ή αν παραμείνω για τα επόμενα 10 χρόνια, όμως αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει η ΠΑΕ από τα Χανιά.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ KAI ΤΥΠΙΚΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Για το θέμα του προπονητή τώρα πιθανότατα την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας με τον Τυνήσιο Σελίμ Μπενασούρ και με τον βοηθό προπονητή Πορτογάλο Εντίνιο ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι εξελίξεις μετά τον αγώνα στο Αργος όπου και εκεί θα βρίσκεται στον πάγκο ο Σταύρος Λαμπράκης ως υπηρεσιακός.