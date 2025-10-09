menu
Δρόσος στα Χανιώτικα νέα: «Δεν αλλάζει έδρα η Π.Α.Ε. Χανιά»

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Κατηγορηματικά διέψευσε μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» το ενδεχόμενο να αλλάξει η έδρα των Χανίων και να μεταφερθεί στην Αθήνα όπως ανέφερε δημοσίευμα του αθηναϊκού Τύπου ο πρόεδρος της ΠΑΕ Χανιά Δημήτρης Δρόσος.

Σε επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη το βράδυ τα «Χανιώτικα νέα» με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Χανιά, αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία βάση στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Προσωπικά δεν ξέρω αν θα είμαι μέχρι και αύριο στα Χανιά ή αν παραμείνω για τα επόμενα 10 χρόνια, όμως αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει η ΠΑΕ από τα Χανιά.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ KAI ΤΥΠΙΚΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Για το θέμα του προπονητή τώρα πιθανότατα την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας με τον  Τυνήσιο Σελίμ Μπενασούρ και με τον βοηθό προπονητή Πορτογάλο Εντίνιο ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι εξελίξεις μετά τον αγώνα στο Αργος όπου και εκεί θα βρίσκεται στον πάγκο ο Σταύρος Λαμπράκης ως υπηρεσιακός.

Από την άλλη σημείωσε ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω του αυξημένου τουρισμού στα Χανιά αυτή την περίοδο, προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις μετακινήσεις της ομάδας. Οπως σημείωσε με δυσκολία βρήκε εισιτήρια η πρώτη ομάδα για να μεταβεί στο Αργος ενώ αντίθετα κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό για την ομάδα Κ19 που είναι να αγωνιστεί το Σάββατο στην Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Νέων της ΣΛ2. Μετά από αυτό η ομάδα ζήτησε αναβολή του αγώνα από την διοργανώτρια κάτι που δεν έγινε δεκτό και ως εκ τούτου θα ξεκινήσει με μηδενισμό το αντίστοιχο πρωτάθλημα 

 

