Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
Συνεργασίες

Drones: νέα εξοπλιστικά συστήµατα

Χρήστος Πλέσσας
Στη στρατιωτική και πολιτική ορολογία µπήκανε τα drones. Πρόκειται για µη επανδρωµένα αεροσκάφη, το πρώτο των οποίων εκτοξεύτηκε το 1917 µε το όνοµα Puston Aerial Vehicles ακολουθώντας την τεχνική του αερόστατου.

Το 2006 τα drones χρησιµοποιήθηκαν στον εµπορικό και επαγγελµατικό τοµέα. Η χώρα µας µπήκε στον χορό κατασκευής drones το 2019. Ονοµάστηκε uranos, έκανε επιτήρηση συνόρων, βοηθούσε στην πυρασφάλεια, συµµετείχε σε προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, καθώς και για λόγους αναψυχής.

Η εξέλιξη των drones έφερε επανάσταση στις πολεµικές επιχειρήσεις. Με ένα drone, κόστους περί τις 30.000€, µπορεί να καταστραφεί πολεµικό πλοίο αξίας εκατοµµυρίων €. Τούτο δείχνει πόσο ένα µικρό κράτος, µπορεί να τα βάλει µε ένα µεγαλύτερο. Παράδειγµα η Ουκρανία που ανάγκασε τη Ρωσία ν’ αλλάξει την πορεία του πολέµου.

Το Βερολίνο έχει παραγγείλει χιλιάδες drones «καµικάζι» προϋπολογισµού 100 δισ. €. Η Σουηδία προγραµµατίζει µη επανδρωµένα επιθετικά στρατιωτικά συστήµατα τηλεκατευθυνόµενα µεγάλου βεληνεκούς. Η Ιταλία ανακοίνωσε την ανάπτυξη τεχνολογιών για συστήµατα τηλεχειρισµού, κάνοντας έκκληση και σε άλλες χώρες µε εµπειρία, να συµµετάσχουν στη δηµιουργία κοινοπραξίας.

Η Ε.Ε. συµµάχησε µε την Ουκρανία για ένα πρόγραµµα 6 δισ. € µεταφοράς της ουκρανικής τεχνογνωσίας µη επανδρωµένων συστηµάτων. Με 15 απ’ αυτά τα drones κατεστράφησαν ρωσικά αεροσκάφη σε αεροπορικές βάσεις που επέφεραν απώλειες πάνω από 1 δισ. €. Σε διάστηµα 2 µηνών οι Ουκρανοί µπορούν να επανασχεδιάζουν τα πάντα. Περί εκβιοµηχάνισης οµιλεί η Ισπανία µέσω διεθνών συνεργασιών µε ένα χαρτοφυλάκιο 2 δισ. € τον χρόνο, η οποία θα κατασκευάσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones και σχετικό εξοπλισµό.

Μη µας εκπλήσσει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι στην Αθήνα, όπου µπορεί να συµφωνήθηκε συνεργασία στην ανάπτυξη και χρήση drones και συµµετοχή σε διεξαγωγή κοινών εκπαιδεύσεων. Στη γηραιά Ήπειρο οι διαθέσεις χρηµατικών ποσών για στρατιωτικές επενδύσεις σε θέµατα άµυνας ανήλθαν το 2014 σε 315 δισ.€. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται Γερµανία – Γαλλία, ενώ η χώρα µας κατείχε την 124η θέση µε δαπάνες 6,5 δισ.€. Πόσο έχει ανέλθει το κόστος µετά 10 χρόνια, δεν το µαθαίνουµε.

