Drone στη Λευκάδα: Ανεπίσημη παραδοχή των Ουκρανών σε επικοινωνία με Έλληνες αξιωματούχους

Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές Αρχές για το drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δείχνουν ότι πρόκειται για όχημα ουκρανικής προέλευσης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Το Κίεβο τηρεί σιγή ιχθύος, ωστόσο οι ελληνικές αρχές, έπειτα από εξονυχιστικούς ελέγχους και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, επιμένουν ότι το drone είναι ουκρανικής προέλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις Ουκρανών αξιωματούχων που αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή, σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο drone συνδέεται με την Ουκρανία.

Εξάλλου, οι ελληνικές αρχές έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν, μέχρι σήμερα, πλήθος στοιχείων που αφορούν- μεταξύ άλλων- και την διαδρομή που ακολούθησε, μέχρι τον εντοπισμό του, το μη επανδρωμένο σκάφος.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός στελεχών του ΓΕΕΘΑ αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων που, θα πρέπει να σημειωθεί πως, έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό πόρισμα του ΓΕΕΘΑ αναμένεται εντός των επομένων ημερών.