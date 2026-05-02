Drone οπτικών ινών: Το νέο όπλο που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ

Ένα νέο όπλο που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον πόλεμο στην Ουκρανία, έριξε στο πεδίο των μαχών η Χεζμπολάχ κατά τον τελευταίο γύρο των συγκρούσεων εναντίον του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για τα drone οπτικών ινών, δηλαδή για μικρά drones που ελέγχονται μέσω καλωδίων οπτικών ινών, με πάχος οδοντικού νήματος, τα οποία δεν ανιχνεύονται και δεν μπορούν να εντοπιστούν από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά drones που βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες ή δορυφορικά σήματα, αυτά τα τροποποιημένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) συνδέονται απευθείας με τον σταθμό ελέγχου του χειριστή μέσω ενός καλωδίου οπτικών ινών. Το καλώδιο μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 10–30 χλμ., επιτρέποντας στο drone να προσεγγίσει απομακρυσμένους στόχους.

Επειδή δεν υπάρχει ασύρματο σήμα που να μπορεί να υποκλαπεί, τα drones είναι απρόσβλητα από τα εξελιγμένα συστήματα παρεμβολής ηλεκτρονικού πολέμου του Ισραήλ, ενώ το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ υαλοβάμβακα, σημαίνει ότι δεν εκπέμπουν σχεδόν καμία θερμική ή ραδιοηλεκτρονική υπογραφή.

Έτσι, δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο παρεμβολής καθώς δεν πιλοτάρονται μέσω σημάτων GPS ή ραδιοελέγχου. Διαθέτουν ένα λεπτό καλώδιο που συνδέει τον χειριστή απευθείας με το drone, καθιστώντας αδύνατη την ηλεκτρονική παρεμβολή. Η παρεμβολή μπορεί να προκαλέσει τη συντριβή ενός drone ή την επιστροφή του στο σημείο προέλευσής του.

Ο Χασάν Τζούνι, στρατιωτικός αναλυτής, μιλώντας στο Al Jazeera είπε ότι αυτό καθιστά τα παραδοσιακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης «τυφλά».

Τα drones έχουν καταφέρει ακόμη και να παρακάμψουν το σύστημα ενεργητικής προστασίας «Trophy» που είναι εγκατεστημένο στα ισραηλινά άρματα μάχης Merkava, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει και να αναχαιτίζει εισερχόμενα βλήματα.

Με τη βοήθεια οπτικών καμερών υψηλής ανάλυσης που μεταδίδουν βίντεο, οι χειριστές της Χεζμπολάχ μπορούν να κατευθύνουν χειροκίνητα τα drones προς συγκεκριμένα ευάλωτα σημεία, όπως ο πυργίσκος ή οι ερπύστριες ενός άρματος μάχης.

Την Πέμπτη, τα συγκεκριμένα drones τραυμάτισαν τουλάχιστον 12 στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Πολλά drones είναι ευάλωτα σε ηλεκτρονική παρεμβολή από τα συστήματα αεράμυνας.

«Απολύτως θανατηφόρο»

Τα drones δεν είναι αλάνθαστα, καθώς ο άνεμος — ή άλλα drones — μπορούν να προκαλέσουν το μπλέξιμο των καλωδίων, τα οποία μπορεί να βρεθούν πάνω σε δέντρα ή σε άλλα εμπόδια που υπάρχουν μέχρι να φτάσουν στον στόχο τους.

Ο Νιντάλ Αμπού Ζαΐντ, στρατιωτικός αναλυτής, εξήγησε ότι τα ελαφριά σώματα από υαλοβάμβακα τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως η δυνατή βροχή και οι ισχυροί άνεμοι. Επιπλέον, το λεπτό καλώδιο οπτικών ινών μπορεί εύκολα να σπάσει αν το drone προσκρούσει σε φυσικό εμπόδιο, όπως ένα δέντρο ή έναν μεγάλο θάμνο, ωστόσο, «αν ξέρεις τι κάνεις, είναι απολύτως θανατηφόρο», δήλωσε στο Associated Press, ο Ρόμπερτ Τόλαστ, εμπειρογνώμονας σε θέματα drone και ερευνητής στο Royal United Services Institute στο Λονδίνο, εξηγώντας πώς το drone μπορεί να πετάξει χαμηλά και να πλησιάσει κρυφά έναν στόχο.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει είτε να αναχαιτίσουν τα drone, κάτι που είναι δύσκολο λόγω του μικρού τους μεγέθους και της σύντομης διαδρομής πτήσης τους, είτε να βρουν έναν τρόπο να κόψουν το σχεδόν αόρατο καλώδιο.

Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί κυρίως τα drones οπτικών ινών εναντίον ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούν στον νότιο Λίβανο ή σε πόλεις στα σύνορα.

Παρά την συντριπτική αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, οι στρατιώτες στο έδαφος βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν ασύμμετρο εφιάλτη. Ένας ισραηλινός αξιωματούχος του στρατού δήλωσε στο AP ότι τα drones οπτικών νών αποτελούν μια σχετικά νέα απειλή κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ. Η λιβανέζικη οργάνωση φαίνεται να έχει στραφεί σε αυτά επειδή η αεράμυνα του Ισραήλ έχει αποδειχθεί αποτελεσματική ενάντια σε μεγαλύτερους και ισχυρότερους πυραύλους, βλήματα και άλλα drones, είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με τις στρατιωτικές οδηγίες.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι τα drones κατασκευάζονται τοπικά και είναι εύκολο να παραχθούν – απαιτώντας λίγο περισσότερο από ένα έτοιμο drone, μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών και διαφανές σύρμα που διατίθεται ευρέως στην καταναλωτική αγορά, ανέφερε.