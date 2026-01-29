menu
Δριμεία κριτική Πολάκη για τους χειρισμούς στην ευλογιά αιγοπροβάτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων εξαπολύει ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης , θέτοντας ευθέως ζήτημα άρνησης εμβολιασμού παρά την ύπαρξη διαθέσιμων και αδειοδοτημένων εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε  σχόλιό του, ο πρώην αναπ. υπουργός Υγείας κατηγορεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι επιλέγει τη μαζική θανάτωση ζώων αντί του εμβολιασμού, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί αποθέματα εκατοντάδων χιλιάδων εμβολίων για την ασθένεια και προχωρά σε παραγγελίες εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, αμφισβητεί δημόσια τον ισχυρισμό του Κωνσταντίνου Τσιάρα και του Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο.

Ο Παύλος Πολάκης επικαλείται, μάλιστα, επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, την οποία –όπως σημειώνει– δημοσιοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και με την οποία η Ελλάδα καλείται να προχωρήσει σε εμβολιασμό, καθώς τα μέχρι τώρα μέτρα αποκλεισμού και θανατώσεων δεν έχουν ανακόψει τη διασπορά της νόσου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περίπου 470.000 ζώα.

Ο Παύλος Πολάκης κλείνει το σχόλιό του με ιδιαίτερα σκληρή προσωπική αιχμή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εντάσσοντας τη στάση του, όπως αναφέρει, σε μια συνολικότερη πολιτική επιλογή που οδηγεί σε μαζικές απώλειες, αυτή τη φορά στον πρωτογενή τομέα.

