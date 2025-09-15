Drill, baby, drill

Κατά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας περίπου µισό εκατοµµύριο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως λόγω καυσώνων. Στον Καναδά κάθε καλοκαίρι, ακόµη και σήµερα εκατοντάδες πυρκαγιές κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις. Μόνο το 2023 κάηκε έκταση ίση µε 1,3 Ελλάδες. Στον Αρκτικό Κύκλο οι καύσωνες είναι πλέον συνηθισµένοι µε θερµοκρασίες που ξεπερνούν τους 30οC.

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών τον Ιούλιο κατέγραψε έναν από τους µεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες στην Ελλάδα, ο οποίος κράτησε 13 ηµέρες. Η υψηλότερη θερµοκρασία 45,8°C σηµειώθηκε στη Σκάλα της Μεσσηνίας. Τον Ιούλιο του 2023 η θερµοκρασία στις Αιγιές Γυθείου έφτασε στο ρεκόρ των 46,4°C.

Από χιλιάδες επιστηµονικές αναλύσεις ξέρουµε τι αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων ακραίων φαινοµένων: κυρίως η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εντούτοις οι κυβερνήσεις του πλούσιου βορρά εγκαταλείπουν τα φιλόδοξα σχέδιά τους που είχαν υποσχεθεί το 2015 στην Σύνοδο του Παρισιού για το κλίµα και παραδίδονται στη ρητορική της άκρας δεξιάς που αρνείται την κλιµατική κρίση. Οι ΗΠΑ επιδοτούν τις εταιρείες ορυκτών καυσίµων µε 31 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως, µέσω µειωµένης φορολογίας, εξευτελιστικών τιµών απόκτησης περιοχών εκµετάλλευσης και πλειάδας άλλων µεθόδων, σύµφωνα µε την οργάνωση Oil Change International. Αυτό ονοµάζεται σοσιαλισµός για τους βαθύπλουτους και καπιταλισµός για του υπόλοιπους.

Παραδόξως, οι σφυγµοµετρήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά των πολιτών που ανησυχούν για την κλιµατική κατάσταση πέφτουν καθώς τα καιρικά φαινόµενα επιδεινώνονται. Οι πολίτες αισθάνονται όλο και πιο ανίσχυροι στο πλανητικών διαστάσεων πρόβληµα, κουράζονται παίρνοντας διαρκώς τα ίδια απαισιόδοξα µηνύµατα και βλέπουν µόνο τις άµεσες δυσκολίες: την αυξανόµενη κοινωνική ανισότητα, την αδυναµία οικονοµικής επιβίωσης, την απαξίωση των δηµοκρατικών θεσµών.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να είχαν ήδη καθορίσει τους στόχους τους για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου πριν από τη σύνοδο του ΟΗΕ στις 24 Σεπτεµβρίου, αλλά δεν το έχουν πράξει. Ούτως ή άλλως πολλοί από τους στόχους αυτούς είναι ασκήσεις επί χάρτου που όλοι είναι έτοιµοι να παραβιάσουν. Και τις παραβιάζουν.

Στις 11 Σεπτεµβρίου 2025, δηµοσιεύθηκε µια πολύ σηµαντική έρευνα στο κορυφαίο περιοδικό Nature. Ερευνητές του ETH της Ζυρίχης, της Οξφόρδης και άλλων ιδρυµάτων, εφάρµοσαν τη λεγόµενη µαθηµατική θεωρία απόδοσης αιτίων για να βρουν ποιοι συγκεκριµένα προκαλούν τους καύσωνες. Εξέτασαν 213 µεγάλους καύσωνες µεταξύ 2000 και 2023 και τις εκποµπές 180 µεγάλων ρυπαντών, µεταξύ τους ακόµη και χώρες. Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά. Ο µεγαλύτερος ρυπαντής ήταν η πρώην Σοβιετική Ένωση ακολουθούµενη από την Κίνα, τη σαουδική Aramco, τη Gazprom, την ExxonMobil, τη Chevron και άλλες.

Οι εκποµπές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέστησαν 53 καύσωνες από τους 213 πάνω από δέκα χιλιάδες φορές πιο πιθανούς σε σύγκριση µε ένα σενάριο χωρίς αυτές τις εκποµπές. Αντίστοιχα η Chevron ευθύνεται µε την ίδια εξαιρετικά µεγάλη πιθανότητα για 45 καύσωνες. Είναι η ίδια Chevron η οποία κατέθεσε προσφορά για τα τέσσερα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου για την οποία διαβάσαµε πρόσφατα πρωτοσέλιδα και ακούσαµε κυβερνητικούς διθυράµβους επειδή θα µας λύσει, λέει, πολλά οικονοµικά και εθνικά προβλήµατα. Ιστορικά γνωρίζουµε παρεµβάσεις πολυεθνικών κολοσσών εις βάρος κρατών αλλά ποτέ το αντίθετο. Οι εταιρείες αυτές έχουν έναν και µόνο στόχο, τη µεγιστοποίηση των κερδών ανεξάρτητα από το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό κόστος στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται.

Οι συγγραφείς της έρευνας σηµείωσαν ότι οι εκτιµήσεις τους είναι χαµηλές επειδή δεν υπάρχουν πλήρη δεδοµένα για τους καύσωνες παγκοσµίως. Η πραγµατικότητα είναι χειρότερη. Επιπλέον, απέδειξαν ότι αυτοί οι πολύ πιθανοί καύσωνες θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συµβούν χωρίς τις εκποµπές των µεγάλων ρυπαντών. Τέλος σηµείωσαν ότι η έρευνά τους «δεν έχει µόνο σχέση µε την επιστήµη αλλά και µε την κλιµατική πολιτική, τις δικαστικές προσφυγές [για αποζηµιώσεις θυµάτων] και την επιδίωξη εταιρικής ευθύνης».

Βέβαια, υπάρχει το επιχείρηµα ότι όλοι εµείς καίµε ορυκτά καύσιµα και άρα όλοι ευθυνόµαστε, κάπως σαν εκείνο το αξέχαστο «µαζί τα φάγαµε» του Πάγκαλου. Το επιχείρηµα όµως αυτό είναι κενό επειδή επί δεκαετίες οι εταιρείες ορυκτών καυσίµων διέσπειραν σκόπιµα ψεύδη και είχαν δηµιουργήσει λόµπι προώθησης των καυσίµων ακόµη και µέσα σε κυβερνήσεις, ενώ γνώριζαν πολύ καλά ότι κατέστρεφαν το κλίµα.

Το επόµενο στάδιο της έρευνας είναι η εφαρµογή της θεωρίας απόδοσης αιτίων για τις πληµµύρες, την ξηρασία, τις ζηµιές στη γεωργία και στην οικονοµία κοκ. Έως τότε κάποιοι υπεύθυνοι θα παραµένουν πιστοί στο δόγµα του Τραµπ «Drill, baby, drill» (‘κάνε εξορύξεις, µωρό µου, κάνε εξορύξεις’) και γαία πυρί µειχθήτω. Κυριολεκτικά.

*Ο Γιάννης Α. Φίλης είναι π. πρύτανης του Πολυτεχνειου Κρήτης