Δραστηριότητες κλιμακίου ΠΟΓΕΔΥ στην Κρήτη

Την Τετάρτη 15/10/2025 ο Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ με αντιπροσωπεία της Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης Δασκαλάκη Άννας, του Γενικού Γραμματέα Βλαχάκη Μαρίνου, του μέλους του ΔΣ ΠΕΚΔΥ Τωμαζινάκη Ιωάννη και των Περιφερειακών Συμβουλίων Γεωτεχνικών Κρήτης με αφορμή το καταδικαστέο περιστατικό της επίθεσης σε κλιμάκιο Γεωτεχνικών στο Νότιο Ηράκλειο, είχαν διαδοχικές συναντήσεις με τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς που υπηρετούν στις Γεωτεχνικές υπηρεσίες του Νομού Ηρακλείου (ΥΑΑΤ, Π.Ε. Κρήτης, ΥΠΕΝ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στη συνέχεια έγινε συνάντηση με το Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, όπου συζητήθηκε και καταδικάστηκε το μεμονωμένο περιστατικό βίας όπως επίσης και τα προβλήματα των Γεωτεχνικών Κρήτης (υποστελέχωσης Γεωτεχνικών υπηρεσιών, στέγασης Νομού Ρεθύμνου, Νομική κάλυψη κλπ).

Ακολούθησε συνέντευξη τύπου καθώς επίσης και συναντήσεις με Αγροτικούς, Κτηνοτροφικούς φορείς του Νομού.

Την Πέμπτη 16/10/2025 έγινε συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή Νομού Ηρακλείου και συμφωνήθηκε οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί κατά την διάρκεια των ελέγχων θα έχουν την απαραίτητη συνδρομή της αστυνομίας.

Οι Γεωτεχνικοί καθημερινά καταβάλουν διαρκείς προσπάθειες για την προστασία της Δημόσιας υγείας των καταναλωτών, των παραγωγών, του περιβάλλοντος και της διασφάλισης του εισοδήματος των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί της Κρήτης συνεχίζουν τους ελέγχους κάτω από την ασφαλή ασπίδα της ΠΟΓΕΔΥ, του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και της Ελληνικής Πολιτείας»