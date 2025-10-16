menu
22.3 C
Chania
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Δραστηριότητες κλιμακίου ΠΟΓΕΔΥ στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Τετάρτη 15/10/2025 ο Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ με αντιπροσωπεία της Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης Δασκαλάκη Άννας, του Γενικού Γραμματέα Βλαχάκη Μαρίνου, του μέλους του ΔΣ ΠΕΚΔΥ Τωμαζινάκη Ιωάννη και των Περιφερειακών Συμβουλίων Γεωτεχνικών Κρήτης με αφορμή το καταδικαστέο περιστατικό της επίθεσης σε κλιμάκιο Γεωτεχνικών στο Νότιο Ηράκλειο, είχαν διαδοχικές συναντήσεις με τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς που υπηρετούν στις Γεωτεχνικές υπηρεσίες του Νομού Ηρακλείου (ΥΑΑΤ, Π.Ε. Κρήτης, ΥΠΕΝ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στη συνέχεια έγινε συνάντηση με το Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, όπου συζητήθηκε και καταδικάστηκε το μεμονωμένο περιστατικό βίας όπως επίσης και τα προβλήματα των Γεωτεχνικών Κρήτης (υποστελέχωσης Γεωτεχνικών υπηρεσιών, στέγασης Νομού Ρεθύμνου, Νομική κάλυψη κλπ).
Ακολούθησε συνέντευξη τύπου καθώς επίσης και συναντήσεις με Αγροτικούς, Κτηνοτροφικούς φορείς του Νομού.
Την Πέμπτη 16/10/2025 έγινε συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή Νομού Ηρακλείου και συμφωνήθηκε οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί κατά την διάρκεια των ελέγχων θα έχουν την απαραίτητη συνδρομή της αστυνομίας.
Οι Γεωτεχνικοί καθημερινά καταβάλουν διαρκείς προσπάθειες για την προστασία της Δημόσιας υγείας των καταναλωτών, των παραγωγών, του περιβάλλοντος και της διασφάλισης του εισοδήματος των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.
Οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί της Κρήτης συνεχίζουν τους ελέγχους κάτω από την ασφαλή ασπίδα της ΠΟΓΕΔΥ, του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και της Ελληνικής Πολιτείας»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum