menu
21 C
Chania
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Αγροτικά

Δράση ΥΠΑΑΤ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με οκτώ επιπλέον μέτρα που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενισχύεται το πλαίσιο βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου που αποφασίστηκε στην κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα επιπρόσθετα μέτρα είναι τα εξής:

– Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης.

– Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων.

– Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης.

– Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:

* Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones,

* Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού,

* Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.

– ‘Αμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.

– Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου.

– Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

– Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος.

– ‘Αμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Η πορεία της Ευλογιάς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν εξεταστεί συνολικά 2.949 δείγματα και εντοπίστηκαν 328 κρούσματα σε συνολικά 1.568 εκτροφές.

Σημειώνεται ότι τα το Σεπτέμβριο του 2025 καταμετρήθηκαν 328 νέα κρούσματα, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο μηνιαίο σύνολο από την έναρξη της επιδημίας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες με τη μεγαλύτερη διασπορά είναι η Λάρισα με 212 κρούσματα σε 308 εκτροφές, η Ξάνθη με 172 κρούσματα, ο Έβρος με 155 και ακολουθούν η Μαγνησία με 113 και η Ροδόπη με 111.

Αυξημένες καταγραφές παρουσιάζονται και στη Δυτική Ελλάδα, με 88 κρούσματα στην Αχαΐα και 40 στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ εστίες εντοπίζονται και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στις Σέρρες (69) και στην Πιερία (16).

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 327.000 ζώα.

Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες, μιας και τον Ιούλιο έγιναν 58.441 θανατώσεις, τον Αύγουστο 55.151 και τον Σεπτέμβριο 65.014, με τους τρεις αυτούς μήνες να αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό των συνολικών απωλειών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum