Δράση προληπτικής ιατρικής σε περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Τη δράση προληπτικής ιατρικής, στους Αποστόλους, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στη Βόνη, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και στα Καστελλιανά, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στις 09:00 το πρωί, στα κατά τόπους Αγροτικά Ιατρεία των παραπάνω περιοχών, ανακοίνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης και τον ΕΟΔΥ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για τη δράση «θα υλοποιηθεί με την παρουσία των κινητών ομάδων υγείας (ΚΟΜΥ) σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον επισκέψεις σε πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικότητας, οι οποίοι αδυνατούν να μετακινηθούν.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προληπτικές εξετάσεις:

1. Λήψη Ιστορικού Ασθενών από γιατρούς σε συνεργασία με νοσηλευτές

2. Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης (ΑΠ)

3. Κορεσμός οξυγόνου

4. Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι θα γίνει και Γενική Ενημέρωση για τα Προγράμματα Εμβολιασμού του Πληθυσμού.

Αυτή η δράση είναι αναγκαία για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των δημοτών στις παραπάνω περιοχές του Δήμου και αποτελεί συνειδητή επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, του Δημάρχου Βασίλη Κεγκέρογλου και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Όλγας Δραμουντάνη».