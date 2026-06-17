Δράση Move it now: Bήμα προς τον πολιτισμό, το περιβάλλον την βιώσιμη πόλη

Βήμα προς τα…μπροστά στον πολιτισμό, στην οδηγική συμπεριφορά, στο περιβάλλον, στις βιώσιμες πόλεις αποτελεί η πρωτοβουλία Move it now που υλοποιήθηκε φέτος στα Χανιά και τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν χθες το απόγευμα στο χώρο του Μ. Αρσεναλιού.

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Εκπαιδευτικοί, μαθητές,μέλη πολιτιστικών συλλόγων, ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, διαφόρων συλλογικοτήτων μίλησαν για την εμπειρία τους από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του Move it now.

Στο πώς θέματα βιώσιμης κινητικότητας πέρασαν με απλό τρόπο στα παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στάθηκε ο Η. Καϋμενάκης υπεύθυνος φυσικής αγωγής στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ο Στ. Μπαδογιάννης πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου μοιράστηκε δύο μοναδικές ιστορίες από επισκέψεις στη φύση με τους μαθητές αλλά και από τις 7 ομιλίες του σε ισάριθμα σχολεία των Χανίων. Μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την εμπειρία του με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

Στο ότι στη δράση συμμετείχαν περισσότεροι από 3.500 μαθητές και 500 εκπαιδευτικοί στάθηκε η Κ. Νικολοπούλου, αλλά και στην επαφή των παιδιών με τον στίβο και το υγρό στοιχείο εκπρόσωπο του συλλόγου “Νέαρχος” και του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Μ. Καλογριδάκης αναφέρθηκε στη «τεράστια γραφειοκρατία και στη δαιδαλώδη νομοθεσία» που είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι για να προχωρήσουν στα αναγκαία έργα υποδομής (ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμια κα.) και στην απογοήτευση όταν αφού γίνει ένα μεγάλο πεζοδρόμιο θα δουν ΙΧ παρκαρισμένα πάνω του.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις σχολείων στα πλαίσια της δράσης “πολιτικός, εκπαίδευση, αξίες” αρχικά από τη νηπιαγωγό του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων Ε. Δήμου και νήπια, το 10ο Δ.Σ. Χανίων, μαθητές του και τις δασκάλες Β. Σαριδάκη και Τ. Μαλανδράκη, αλλά και το Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων από τον καθηγητή Χ. Φραδέλο. Ξεχωριστή ήταν η παρουσίαση της δράσης για τη φωτογραφία από τον Ν. Καμπιανάκη.

Ο αντιδήμαρχος Γ. Γιαννακάκης έπειτα μίλησε για την αξία του πολιτισμού, η Τ. Κουράκη από το “Λύκειο Ελληνίδων” για παραδείγματα πολιτισμού στην καθημερινότητας μας που έχουν να κάνουν με το σεβασμό στα άτομα με αναπηρίες και στις ευάλωτες ηλικίες. Την εμπειρία της συμμετοχή του στο Move it Now μετέφερε ο Κ. Φίσερ, ενώ ο Ν. Μουμουτζής από το Πολυτεχνείο στάθηκε στις νέες τεχνολογίες και ότι αυτές μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά «όταν εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους». Στην τέχνη του εικονογραφήματος (Κόμικ) αναφέρθηκε ο Μ. Ιωαννίδης υπογραμμίζοντας πως «ενισχύει τη δημιουργία των παιδιών», ενώ ο Π. Σουβλάκης από το τμήμα κλασσικού ποδηλάτου της “Λέσχης Κλασσικής Μοτοσυκλέτας” μίλησε για την παρουσίαση παλαιών ποδηλάτων στα σχολεία και πως αυτό βοήθησε στην ανάπτυξη ευαισθησιών στους μαθητές.

Η εμπνεύστρια του Move it Now, εκπαιδευτικός και ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Χανίων για θέματα παιδείας, Αννα Νεμπαυλάκη, επεσήμανε τη σημασία του μοιράσματος από κάθε φορέα που συμμετείχε στη δράση «των εμπειριών του, τι προσπάθησε να μεταδώσει στα παιδιά και τι κέρδισε από αυτό.» Υπογράμμισε πως στη δράση πήραν μέρος 38 σχολεία, 3.500 μαθητές και 40 φορείς.