Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό στον Πλατανιά

Η ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης και πρόληψης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της ομιλίας που διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 17:00, στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, δίνοντας πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση φαινομένων βίας στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.
Ομιλήτρια θα είναι η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοπαιδαγωγός και Ειδική Παιδαγωγός, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών. Η παρουσίαση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και θα εστιάσει στις πρώτες ενδείξεις εκφοβισμού, στη σωστή επικοινωνία με τα παιδιά και στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας για πρόληψη και άμεση παρέμβαση.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας: 2821341040, 41033, 41044 και 41010.
Η ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης και πρόληψης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της ομιλίας που διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 17:00, στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, δίνοντας πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση φαινομένων βίας στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.