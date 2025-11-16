Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό στον Πλατανιά

Η ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης και πρόληψης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της ομιλίας που διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 17:00, στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, δίνοντας πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση φαινομένων βίας στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Ομιλήτρια θα είναι η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοπαιδαγωγός και Ειδική Παιδαγωγός, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών. Η παρουσίαση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και θα εστιάσει στις πρώτες ενδείξεις εκφοβισμού, στη σωστή επικοινωνία με τα παιδιά και στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας για πρόληψη και άμεση παρέμβαση.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας: 2821341040, 41033, 41044 και 41010.