Δράση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο από εθελοντές από την αμερικανική βάση

Eθελοντές από την Αμερικανική Ευκολία, Αεροπορικής Βάσης Σούδας συνέλεξαν, όπως ανακοινώθηκε «βιολογικά πορτοκάλια από τοπικό αγρόκτημα και τα προσέφεραν, εκ μέρους της ιδιοκτήτριας, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων την Παρασκευή 27 Μαρτίου».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Αυτή είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται παρόμοια δωρεά φέτος, καθώς πρόσφατα παραδόθηκαν πορτοκάλια στο Ίδρυμα Αγίου Νεκταρίου και στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο “Παγκοινιά” στο Ακρωτήρι. Η συγκεκριμένη εθελοντική δράση διοργανώθηκε από την Αμερικανική Ευκολία Αεροπορικής Βάσης Σούδας και αποτελεί μία από τις πολλές προγραμματισμένες δράσεις της Ευκολίας με στόχο την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας»