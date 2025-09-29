Δράση για τις “Ενετικές επαύλεις, στο Βένετο και στην Κρήτη, άλλοτε και σήμερα”

Τη δράση “Ενετικές επαύλεις, στο Βένετο και στην Κρήτη, άλλοτε και σήμερα” προγραμματίζει τον Οκτώβριο του 2025 η “πηλΟίκο” α.μ.κ.ε. μαζί με το Δήμο Σητείας και την Περιφέρεια Κρήτης, την οικονομική υποστήριξη και Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και με την υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης, του οργανισμού Istituto regionale ville Venete, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Udine και άλλους φορείς.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για τη δράση «θα πραγματοποιηθεί στην αποκατεστημένη Ενετική έπαυλη “De Mezzo”, στην Ετιά, Αρμένων εντός του οροπεδίου της Ζήρου στην Ανατολική Κρήτη, Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO, και θα αποτελείται από ένα διήμερο συμπόσιο και μια φωτογραφική/αρχιτεκτονική έκθεση. Αργότερα ένα βιωματικό εικαστικό εργαστήριο με ασβέστη σαν κύριο δομικό υλικό θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ – πηλΟίκο α.μ.κ.ε.».