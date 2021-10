Δράση για τη «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού» από το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

» Ανοικτή πρόσκληση σε εστιατόρια της Κρήτης για συνεργασία στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού», Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.

Για ακόμα μία χρονιά το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης συμμετέχει στην δράση «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού» στα Οινοποιεία της Ελλάδας, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021. Στη διάρκεια αυτής της δράσης, εκατοντάδες οινόφιλοι επισκέπτονται τα κρητικά οινοποιεία με ελεύθερη είσοδο.

Για ακόμα μία φορά, το Wines of Crete θέλει να προτείνει στους επισκέπτες μία ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, να τους παροτρύνει να συνεχίσουν την εκδρομή μετά την επίσκεψη στα οινοποιεία και να γευματίσουν στα εστιατόρια που βρίσκονται στους Δρόμους του Κρασιού της Κρήτης. Για το λόγο αυτό, συνεχίζει την πρωτοβουλία Bring your own wine («φέρε το δικό σου κρασί»). Ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει το κρασί που αγόρασε από το οινοποιείο στο συνεργαζόμενο εστιατόριο, χωρίς επιπλέον χρέωση. Η εν λόγω δράση θα ισχύσει μόνο για την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.

Για το λόγο αυτό καλεί επιχειρήσεις εστίασης στο Μητρώο των συνεργαζόμενων εστιατορίων για να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι αυτής της μεγάλης γιορτής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, και θα εξασφαλίσει την ένταξη της επιχείρησής σας στη λίστα που θα αναρτηθεί στο μεγάλης επισκεψιμότητας site www.winesofcrete.gr αλλά την προβολή από το facebook του Wines of Crete.

“Για να είναι το εστιατόριο κατοχυρωμένο φορολογικά, σε περίπτωση ενδεχόμενου ελέγχου, θα πρέπει ο πελάτης να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς φιάλης από το οινοποιείο.”

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2021 στην φόρμα συμμετοχής https://forms.gle/s1JvD55XgeZ4kJNY9 ή στο e-mail info@winesofcrete.gr

