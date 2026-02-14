Δράση για παιδιά στο Μουσείο Τυπογραφίας – Ξεναγήθηκαν και έφτιαξαν βίντεο (φωτ.)

1 από 19

Την ευκαιρία να μετουσιώσουν την εμπειρία της ξενάγησής τους στον μαγικό κόσμο της τυπογραφίας σε δικά τους σύντομα βίντεο, είχαν τα παιδιά που συμμετείχαν το Σάββατο το πρωί στο εργαστήριο (workshop) που διοργανώθηκε στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένη Γαρεδάκη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων στη Σούδα.

Ειδικότερα, το εργαστήριο είχε ως θέμα τη δημιουργία short video, αντλώντας υλικό από τα εκθέματα του Μουσείου.

Εκ μέρους του Μουσείου, υποδέχθηκε τα παιδιά με τους γονείς τους η Ελένη Α. Γαρεδάκη, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις κεντρικές πτέρυγες, ήρθαν σε επαφή με παλιά μηχανήματα της τυπογραφίας και γνώρισαν τον εξοπλισμό της στοιχειοθεσίας. Επίσης, τύπωσαν σε μικρές χειροκίνητες μηχανές, περιηγήθηκαν στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη στη φωτογραφία και θαύμασαν τις θεματικές εκθέσεις για την Ιστορία της Γραφής και τα Εικαστικά Βιβλία.

Αμέσως μετά κι έχοντας συγκεντρώσει οπτικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο, που τράβηξαν τα ίδια, με την καθοδήγηση της Πέννυ Ξενάκη, τα παιδιά έμαθαν πώς να δημιουργούν το δικό τους σύντομο βίντεο χρησιμοποιώντας CapCut. Μέσα από τη διαδικασία αυτή πειραματίστηκαν με την εικόνα, τον ρυθμό και την αφήγηση κι έφτιαξαν τη δική τους ιστορία με αφετηρία την εμπειρία τους στο Μουσείο.

Ο συνδυασμός των νέων τεχνολογιών με τον συναρπαστικό κόσμο της τυπογραφίας και τον πλούτο των εκθεμάτων του Μουσείου, ενθουσίασε τα παιδιά που βίωσαν μια διαφορετική, δημιουργική επίσκεψη, σε έναν μουσειακό χώρο.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό βίντεο: