Δράση για ιπποειδή από την Φιλοζωική Κρήτης

Όπως ανακοινώθηκε η Φιλοζωική Κρήτης θα ξεκινήσει το εαρινό πρόγραμμα δράσεων της για τη φροντίδα ιπποειδών την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα καλυφθούν οι ακόλουθες περιοχές:
Κυριακή 1 Μαρτίου
Οροπέδιο Λασιθίου
Δευτέρα 2 Μαρτίου
Χανιά, Ρέθυμνο
Τρίτη 3 Μαρτίου
Aμαρί, Σπήλι, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη
Τετάρτη 4 Μαρτίου
Μοίρες, Λέντας
Πέμπτη 5 Μαρτίου
Ηράκλειο, Ανώγεια, Χερσόνησος Παρασκευή 6 Μαρτίου
Άγιος Νικόλαος, Κριτσά, Ιεράπετρα
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν έχετε γαϊδουράκι ή μουλάρι που εργάζεται και χρειάζεται τη φροντίδα ΠΕΤΑΛΩΤΗ ή ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα (ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙ – ΠΕΡΙΟΧΗ) στο info@crete4animals.gr»