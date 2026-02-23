Δράση για ιπποειδή από την Φιλοζωική Κρήτης

Όπως ανακοινώθηκε η Φιλοζωική Κρήτης θα ξεκινήσει το εαρινό πρόγραμμα δράσεων της για τη φροντίδα ιπποειδών την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα καλυφθούν οι ακόλουθες περιοχές:

Κυριακή 1 Μαρτίου

Οροπέδιο Λασιθίου

Δευτέρα 2 Μαρτίου

Χανιά, Ρέθυμνο

Τρίτη 3 Μαρτίου

Aμαρί, Σπήλι, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη

Τετάρτη 4 Μαρτίου

Μοίρες, Λέντας

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Ηράκλειο, Ανώγεια, Χερσόνησος Παρασκευή 6 Μαρτίου

Άγιος Νικόλαος, Κριτσά, Ιεράπετρα

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν έχετε γαϊδουράκι ή μουλάρι που εργάζεται και χρειάζεται τη φροντίδα ΠΕΤΑΛΩΤΗ ή ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα (ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙ – ΠΕΡΙΟΧΗ) στο info@crete4animals.gr»