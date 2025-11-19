Δράσεις του Δήμου Χανίων & της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Με σύνθημα «Αξιοποίηση ON- Απόρριψη OFF» ο Δήμος Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η γνωστοποίηση της συμμετοχής καθώς και οι ποικίλες δράσεις, που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε σήμερα, Τετάρτη 19/11/2025, στo Δημαρχείο Χανίων. Τη Συνέντευξη παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Νίκος Ηλιάκης, ο Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Κώστας Πατεράκης ενώ συμμετείχαν εκ μέρους του Δήμου Πλατανιά, ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βουρδουμπάς και εκ μέρους του Δήμου Σφακίων, ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μπολιώτης.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι οι δράσεις, που έχουν προετοιμαστεί, έχουν σκοπό την μείωση της παραγωγής ηλεκτρονικών αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μάλιστα, ο κ. Τσουπάκης αναφέρθηκε στα αθέατα απόβλητα, δηλαδή τα απόβλητα που παράγονται κατά την παραγωγή ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 2 κιλών, όπου για την κατασκευή του απορρέουν απόβλητα 1200 κιλών. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Τσουπάκης αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου Χανίων, μερικές εκ των οποίων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με σημαντικά αποτελέσματα ενώ τόνισε ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Νίκος Ηλιάκης, γνωστοποίησε ότι η Διαδημοτική Επιχείρηση συμμετέχει για 14η φορά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, αυτή τη χρονιά μαζί με ακόμα τρεις Δήμους, τον Δήμο Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά και τον Δήμο Σφακίων με διάφορες δράσεις, όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις και παζάρια ανταλλαγής, διανομή έντυπου οδηγού για την πρόληψη και τη διαλογή στην πηγή, ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης καθώς και εκπαιδευτικές ενημερώσεις στα σχολεία. «Φέτος θα ασχοληθούμε με τις ηλεκτρονικές συσκευές και με το σύνθημα «Αξιοποίηση ON- Απόρριψη OFF». Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δράσεις επαναχρησιμοποίησης όπως το Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, το οποίο θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου και καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στο παζάρι καλώντας στο 282109199 -717. Είναι μια δράση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους και πιστεύω ότι θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία» κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Ηλιακής ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες Δήμους.

Στον σχεδιασμό των προϊόντων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αναφέρθηκε με τη σειρά του ο κ. Πατεράκης υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα καίριο ζήτημα καθώς η διάρκεια ζωής των συσκευών δεν ξεπερνά τα 7 έτη. «Σε επίπεδο κεντρικής και ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αλλαγή του σχεδιασμού αυτών των προϊόντων, να δοθούν κίνητρα και αντικίνητρα ώστε τα προϊόντα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλά και να είναι εύκολα επισκευάσιμα».

Τέλος, στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Πλατανιά και τον Δήμο Σφακίων αναφέρθηκαν ο κ. Βουρδουμπάς και ο κ. Μπολιώτης αντίστοιχα, προτρέποντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων.

Ειδικότερα, οι δράσεις του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2025, είναι οι εξής:

