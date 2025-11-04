menu
Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής σε ορεινά χωριά του Δήμου Κισσάμου – Δείτε το πρόγραμμα και τα χωριά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Κισσάμου, μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού του Ε.Ο.Δ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, υλοποιεί από τις 11 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, μια σειρά δράσεων προληπτικής ιατρικής στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλαθενών, Βάθης, Σασσάλου και Στροβλών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου «η ομάδα, στην οποία συμμετέχει ιατρός του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, θα πραγματοποιήσει κλινικές εξετάσεις μέτρησης βιοδεικτών (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, σάκχαρο, αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, SpO2, Δ.Μ.Σ.).
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών.
Πρόγραμμα Δράσεων
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 – Δ.Δ. Καλαθενών
• 09:00 – 10:00 | Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι δεν δύνανται να μετακινηθούν από την οικία τους.
• 10:00 – 14:00 | Αγροτικό Ιατρείο Καλαθενών
Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στους κατοίκους του Δ.Δ. Καλαθενών.
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 – Δ.Δ. Βάθης
• 09:30 – 13:00 | Κοινοτική Αίθουσα Βάθης
Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στους κατοίκους του Δ.Δ. Βάθης.
• Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που δεν δύνανται να μετακινηθούν από την οικία τους.
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 – Δ.Δ. Σασσάλου
• 09:00 – 14:00 | Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε κατοίκους του Δ.Δ. Σασσάλου.
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 – Δ.Δ. Στροβλών
• 09:00 – 10:00 | Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
• 10:00 – 14:00 | Αγροτικό Ιατρείο Στροβλών
Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στους κατοίκους του Δ.Δ. Στροβλών.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. Επικοινωνίας: 6930 076 428»

