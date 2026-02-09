Δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου στα Παιδιά

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου στα Παιδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ.-14.00 μ.μ., στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω), εκδήλωση ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης, με τίτλο: «Η Γνώση είναι Δύναμη»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση, η οποία για μια ακόμα χρονιά διοργανώνεται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, την Κλινική Αιματολογίας- Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ και το Σύλλογο «η Παρέα της Αγάπης»,

συμμετέχουν παιδιά που νόσησαν με καρκίνο, γονείς και φίλοι τους και θα μοιραστούν μαζί μας, μέσω προσωπικών τους μαρτυριών, την εμπειρία, τις ανάγκες και τα συναισθήματα τους κατά την διάρκεια της θεραπείας και αποθεραπείας τους.

Η εκδήλωση θα συνοδεύεται με μουσική και θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι σε φορείς, για την προσφορά τους στο έργο και τους ωφελούμενους της κλινικής Αιματολογίας- Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ.

Παράλληλα, 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και ο Εθελοντικός Σύλλογος «Η Παρέα της Αγάπης», συνεργάζονται και διοργανώνουν δράσεις, με αφορμή την 15 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου σε Παιδιά και Εφήβους.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλη την Κρήτη, σε συνεργασία με την Αιμοδοσία ΠαΓΝΗ και λήψη σιέλου, για την εξεύρεση εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Οι δύο πρώτες αιμοδοσίες πραγματοποιήθηκαν ήδη με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών, η μια το Σάββατο 31.01.2026 στον Άγιο Νικόλαο και η δεύτερη την Κυριακή 1.02.2026 στο Ηράκλειο στις εγκαταστάσεις του Lido Soccer, κατά τις οποίες συλλέχθηκαν άνω των 50 μονάδων αίματος.

Το Πρόγραμμα αιμοληψιών των επόμενων ημερών για τους πολίτες που ενδιαφέρονται έχει ως ακολούθως:

• Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, 17.30-20.30 μ.μ., στο σταθμό αιμοδοσίας Πλατεία Δασκαλογιάννη, στο Ηράκλειο

• Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, 16.00 -20.00 μ.μ. στον παιδικό σταθμό Μικρούπολη στις Μοίρες.

• Σάββατο 7 Μαρτίου, 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου Χανίων, στα Χανιά.

• Κυριακή 8 Μαρτίου, 10.00 π.μ. -14.00 μ.μ. στο Λύκειο Ελληνίδων στο Ρέθυμνο.

• Τετάρτη 11 Μαρτίου, 16.00-20.00 μ.μ., στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, 1ο χλμ Γαζίου – Κρουσώνα , στο Γάζι Ηρακλείου.

Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και την μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματικά και γενετικά νοσήματα.

Η προσφορά αίματος αποτελεί πράξη ζωής και αλληλεγγύης, με ιδιαίτερη σημασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και ειδικά για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη σε καθημερινή βάση για τις θεραπείες τους»