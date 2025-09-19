Δράσεις για το Αλτσχάιμερ στα Χανιά

Με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα για τη νόσο Alzheimer, το Κέντρο Ημέρας Alzheimer Χανίων διοργανώνει ένα βιωματικό εργαστήριο μνημονικών τεχνικών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24, την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εργαστήριο, διάρκειας δύο ωρών, απευθύνεται σε ενήλικες που θέλουν να ενημερωθούν αλλά και να εξασκηθούν σε πρακτικές μεθόδους ενίσχυσης της μνήμης. Μέσα από τη χρήση εικόνων, συσχετισμών και μοτίβων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εργαλεία που βοηθούν στην αποθήκευση, απομνημόνευση και ανάκτηση πληροφοριών. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, με την κατάλληλη εξάσκηση και τις τεχνικές που ταιριάζουν στον καθένα, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η ικανότητα μνήμης.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν, με δηλώσεις έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 28210 76050 (ώρες 8:30 – 14:30).

Το Κέντρο Ημέρας Alzheimer Χανίων, μέσα από τέτοιες δράσεις, αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της εκπαίδευσης, δίνοντας σε ενήλικες πολύτιμα εφόδια για την καθημερινότητά τους και συμβάλλοντας στη γενικότερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τη νόσο.