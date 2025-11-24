menu
Δράσεις για την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση «Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την προστασία των παιδιών και για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στην Περιφέρεια Κρήτης» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Εγγύηση για το Παιδί» και στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Στόχοι και Αντικείμενο της Δράσης

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων σε τοπικό επίπεδο που θα διασφαλίζουν την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, την οικογενειακή συνοχή, την πρόληψη της κακοποίησης και της ιδρυματοποίησης, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και δημιουργικής απασχόλησης.
Τα Σχέδια Δράσης μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
Χαρτογράφηση και διάγνωση αναγκών των παιδιών.
Εξατομικευμένα σχέδια υποστήριξης, κοινωνική εργασία και συμβουλευτική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Εκπαιδευτική υποστήριξη (όπως κοινωνικά φροντιστήρια και ξένες γλώσσες).
Δημιουργική απασχόληση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Χρήση voucher για εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω τοπικών παρόχων.

Δικαιούχοι και Ωφελούμενοι
Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης και στα νομικά τους πρόσωπα.
Ωφελούμενοι της δράσης είναι βρέφη, νήπια, παιδιά και έφηβοι έως 18 ετών, καθώς και οι οικογένειές τους, που διαβιούν στον οικείο Δήμο και αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας. Ο στόχος σε επίπεδο Περιφέρειας είναι η υποστήριξη τουλάχιστον 500 παιδιών.
Πληροφορίες Υποβολής
Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.600.000 €, με ελάχιστο προϋπολογισμό ανά πράξη τα 200.000 €. Η διάρκεια κάθε πράξης ορίζεται έως 36 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2029.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 (http://logon.ops.gr) με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2026.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες www.pepkritis.gr και www.espa.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες, αρμόδια είναι η Ευαγγελία Φουκαράκη (τηλ.: 2813404515, email: evagfouk@mou.gr)»

 

