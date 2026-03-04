Δράσεις για την Ημέρα της Γυναίκας από τον Δήμο Χανίων

Την ημέρα της γυναίκας τιμά ο Δήμος Χανίων διοργανώνοντας δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη μουσική εκδήλωση «Γυναίκα- ένα μουσικό πορτρέτο» και τη θεατρική παράσταση «Ελοντί», που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Μαρτίου στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στις 20:00 και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Θέατρο «Δ. Βλησίδης» στις 20:00, αντίστοιχα. Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Ζερβουδάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χανίων, αναφέρθηκε στην εκδήλωση «Γυναίκα- ένα μουσικό πορτρέτο», επισημαίνοντας πως: «πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ένα μουσικό πορτρέτο της γυναίκας, που ξεδιπλώνεται μέσα από αφηγήσεις και τέχνη, που είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Πρόκειται για μια εκδήλωση, όπου η μουσική συναντά την αφήγηση δημιουργώντας ένα βιωματικό και βαθιά ανθρώπινο ταξίδι. Στόχος μας είναι μέσα από αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση, να τιμήσουμε την γυναίκα να τιμήσουμε, τις εμπειρίες και τις αγωνίες της μέσα από τις μικρές ή μεγάλες μάχες, που δίνει καθημερινά για ισότητα δικαιοσύνη και ενσωμάτωση. Η γυναικεία φωνή είναι μια δημόσια υπόθεση, όπου η κοινωνία οφείλει να τιμά, να σέβεται και να ακούει τα βιώματα της γυναίκας χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς σιωπές. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Ντρουμπογιάννη και τις αφηγήσεις της Άννας Μαρίας Κορακάκη και του Αιμίλιου Καλογερή, θα δώσουμε το στίγμα της γυναίκας, που μάχεται και που θέλει ισότιμα να σταθεί στη σημερινή κοινωνία».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γιάννης Γιαννακάκης ανέφερε: «Στη γιορτή της γυναίκας για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Χανίων στέκεται δίπλα όχι μόνο στους καλλιτέχνες, που πάντα έχον εξαιρετικές προτάσεις, αλλά και στο κοινό, που ζητά κάτι διαφορετικό. Έτσι και φέτος σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής καταφέρνουμε να παρέχουμε σε εσάς ένα πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες δίνουν μια διαφορετική διάσταση στον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε όλοι δίπλα στις γυναίκες μας, στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε εκδηλώσεις και στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και στο «Θέατρο Βλησίδη», θεατρικές και μουσικές, παραστάσεις, οι οποίες σκοπό έχουν όχι μόνο να μας συνδέσουν, να ψυχαγωγήσουν, αλλά κυρίως να ευαισθητοποιήσουν. Τόσο η θεατρική παράσταση στο «Θέατρο Δ. Βλησίδη» όσο και η μουσική παράσταση στο Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης» δίνουν εξαιρετική αφορμή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της γυναίκας με μία διαφορετική οπτική μέσα από την τέχνη. Παράλληλα εκδηλώσεις υπάρχουν και από άλλους φορείς, που φιλοξενούνται σε χώρους του Δήμου Χανίων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εορτασμών για τη γυναίκα, στους οποίους ο Δήμος Χανίων, όπως κάθε φορά, δηλώνει δυναμικά «παρών».

Το περιεχόμενο της εκδήλωσης «Γυναίκα, ένα μουσικό πορτρέτο» ανέλυσε ο πιανίστας κ. Δημήτρης Ντρουμπογιάννης, υπογραμμίζοντας πως η εκδήλωση περιλαμβάνει μια συναυλία που συνδυάζει τη μουσική και τον λόγο, με σκοπό να αναδειχθεί ένα πεδίο ερωτημάτων και αναζήτησης, που η τέχνη της μουσικής και του λόγου κατέχουν σε μεγάλο απόθεμα αλλά και σε βάθος. «Η συναυλία θα περιλαμβάνει πολλά ορχηστρικά έργα, έργα του Μάνου Χατζιδάκι, έργα του Μίκη Θεοδωράκη, του Σταμάτη Κραουνάκη, του Θάνου Μικρούτσικου και άλλων μεγάλων Ελλήνων δημιουργών», κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Ντρουμπογιάννης.

Για τη θεατρική παράσταση «Ελοντί» μίλησε η σκηνοθέτις του έργου, κα. Στελλίνα Ιωαννίδου: «Πρόκειται για ένα δίπρακτο ψυχολογικό δράμα, βασισμένο στο βιβλίο της Ζοέλ Λοπινό “Πέρα Από Τη Σιωπή”, που εξερευνά τον κύκλο της κακοποίησης και την ανάγκη που έχει η ηρωίδα για προσωπική λύτρωση, στη διαδρομή που κάνει για να ξεφύγει από τον άντρα της. Το έργο μιλά για τη στιγμή που μια γυναίκα σταματά να δικαιολογεί αυτό που τη μικραίνει. Επιλέγοντας να παρουσιαστεί το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, θεωρώ ότι επιλέγουμε να μιλήσουμε για το δύσκολο και όχι μόνο το εορταστικό, να τιμήσουμε τις γυναίκες όχι μόνο όταν είναι δυνατές, αλλά και όταν κάνουν μια προσωπική διαδρομή για να βρουν τη δύναμή τους. Στη σκηνή θα δούμε την Αγγελική Κουρνιδάκη στον ρόλο της Ελοντί και την Αθηνά Μαθιουδάκη στον ρόλο της συνείδησής της».