Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Τοπικά

Δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στις 25 Νοέμβρη, ο Δήμος Χανίων, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας, Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών, προβάλλει και δίνει έμφαση στην ανάγκη για πρόληψη, ολόπλευρη στήριξη και προστασία των γυναικών από την πολύμορφη βία, που βιώνουν στην οικογένεια, τον χώρο εργασίας και εκπαίδευσης, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ανάδειξη και η αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στην τοπική κοινωνία θα πραγματοποιηθεί από μία σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης, η οποία περιλαμβάνει:

• Τη φωταγώγηση, με πορτοκαλί χρώμα, του Φάρου στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, την 25η Νοεμβρίου.

• Τη δημιουργία «Τοίχου της Ελπίδας» ανήμερα της 25ης Νοεμβρίου μπροστά στο Δημαρχείο Χανίων, μέσω του οποίου πολίτες της τοπικής κοινωνίας θα έχουν την δυνατότητα να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τη βία κατά των γυναικών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί από τις 10.00 έως τις 13.00 ενημέρωση με σκοπό την πρόληψη και ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό, διανομή εντύπου, κ.ά.

• Την προβολή σποτ της Παγκόσμιας ημέρας κατά της βίας των γυναικών στον εξωτερικό χώρο του ΚΑΜ με θέμα την έμφυλη βία.

• Την πραγματοποίηση μιας σειράς ομιλιών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Μύθοι και στερεότυπα για την έμφυλη βία και τους έμφυλους ρόλους».

• Την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στα Κέντρα Υγείας του Νομού, με ενημερωτικές συναντήσεις στην διάρκεια των οποίων θα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της Δομής, οι υπηρεσίες, που προσφέρει, καθώς και οι τρόποι ανίχνευσης περιστατικών βίας με στόχο την από κοινού συνεργασία σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της στήριξης των θυμάτων της.

• Τη συμμετοχή του Επιστημονικού Προσωπικού σε ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, οι οποίες πραγματοποιούνται από φορείς και Συλλόγους της τοπικής κοινωνίας»

