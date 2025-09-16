menu
28.4 C
Chania
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

O Δήμος Χανίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που φέτος φέρει το σύνθημα «Κινητικότητα για Όλους», διοργανώνει σειρά δράσεων που προάγουν το περπάτημα, την ποδηλασία και την υπεύθυνη οδήγηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί θεσμό, που από το 2002 προάγει τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, ενισχύοντας τις συνέργειες ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, καλείται η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των σχολικών βαθμίδων, καθώς και τοπικοί φορείς, σύλλογοι, οργανισμοί και υπηρεσίες να συμμετάσχουν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα δημιουργίας εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
Το πρόγραμμα θα εστιάζει στην προώθηση του περπατήματος ως καθημερινής, υγιεινής και φιλικής προς το περιβάλλον μετακίνησης, καθώς και στην εκπαίδευση στους βασικούς κανόνες του ΚΟΚ, για την ασφάλεια μαθητών και πολιτών. Το υλικό και οι δράσεις θα απευθύνονται τόσο σε μικρότερες ηλικίες (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό) όσο και σε μεγαλύτερους μαθητές (Γυμνάσιο & Λύκειο) αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.
Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων έχει αναλάβει η Άννα Νεμπαυλάκη. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 23/9/2025 στο email: anempavlaki@chania.gr και στο τηλ. 6972720943

Επισκευή παλιών ποδηλάτων μέσω του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ
Στο πλαίσιο των δράσεων, τα σχολεία που θα συγκεντρώσουν παλιά ποδήλατα για χρήση στις σχολικές τους μονάδες, θα έχουν τη δυνατότητα να τα επισκευάσουν δωρεάν μέσω του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ, με δηλώσεις συμμετοχής έως τις 23/9/2025.

Παρκάρω και περπατώ
Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της δράσης «Παρκάρω και Περπατώ», όλοι οι πολίτες που θα σταθμεύσουν στο Δημοτικό Πάρκινγκ ΚΥΔΩΝ θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για ένα ποδήλατο, στέλνοντας το μήνυμα «Αφήνω το αυτοκίνητο και περπατώ».

Η Στράτα στην Αγιά Μαρίνα
Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Καγιαλές», τον Χορευτικό Όμιλο Χανίων «Ο Ψηλορείτης» και την ομάδα «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει», διοργανώνει την Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων, στην Αγιά Μαρίνα.

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, ενώ σημείο εκκίνησης θα είναι η διασταύρωση των οδών Ρωμιοσύνης & Κάμπου. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στη διασταύρωση της οδού Ρωμιοσύνης με την Παλαιά Εθνική Οδό, η δεύτερη στάση στην πλατεία Αγ. Μαρίνας και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Πατητήρια.
Πολιτιστικός περίπατος
Τέλος, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πολιτιστικός περίπατος στην πόλη των Χανίων. Η εκκίνηση θα γίνει από την Πλατεία 1866 στις 18:30, θα ακολουθήσει στάση στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» στις 19:00 και στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στις 20:00, όπου και στους δύο χώρους θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum